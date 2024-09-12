https://ria.ru/20240912/mvd-1972313508.html
У замглавы МВД Британии украли кошелек во время речи об эпидемии воровства
У замглавы МВД Британии украли кошелек во время речи об эпидемии воровства - РИА Новости, 12.09.2024
У замглавы МВД Британии украли кошелек во время речи об эпидемии воровства
У замглавы МВД Великобритании Дианы Джонсон украли кошелек на конференции об эпидемии воровства в королевстве, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:32
2024-09-12T15:32
2024-09-12T17:52
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598334187_0:552:2660:2048_1920x0_80_0_0_2263bbe4a0c75140f9ea5d0595311f12.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. У замглавы МВД Великобритании Дианы Джонсон украли кошелек на конференции об эпидемии воровства в королевстве, пишет газета Financial Times. "Джонсон выступала на конференции ассоциации суперинтендентов полиции, где предупреждала об эпидемии антисоциального поведения, воровства и магазинных краж, которую правительство лейбористов унаследовало от консерваторов", — говорится в материале.Вскоре местная полиция сообщила, что расследует дело о краже кошелька в четырехзвездочном отеле, где проходило мероприятие.В МВД страны, в свою очередь, заявили, что у Джонсон украли вещи во время конференции, но привести детали случившегося отказались.Позднее по делу задержали некоего 56-летнего мужчину.
https://ria.ru/20240910/migrant-1971901915.html
https://ria.ru/20240610/bfmtv-1951919189.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598334187_320:597:2255:2048_1920x0_80_0_0_cdf6a14ceb72c219e8d6cf432dd27c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
У замглавы МВД Британии украли кошелек во время речи об эпидемии воровства
FT: у замглавы МВД Британии украли кошелек на конференции об эпидемии воровства
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
У замглавы МВД Великобритании Дианы Джонсон украли кошелек на конференции об эпидемии воровства в королевстве, пишет газета Financial Times
.
"Джонсон выступала на конференции ассоциации суперинтендентов полиции, где предупреждала об эпидемии антисоциального поведения, воровства и магазинных краж, которую правительство лейбористов унаследовало от консерваторов", — говорится в материале.
Вскоре местная полиция сообщила, что расследует дело о краже кошелька в четырехзвездочном отеле, где проходило мероприятие.
В МВД страны, в свою очередь, заявили, что у Джонсон украли вещи во время конференции, но привести детали случившегося отказались.
Позднее по делу задержали некоего 56-летнего мужчину.