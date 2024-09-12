https://ria.ru/20240912/mvd-1972313508.html

У замглавы МВД Британии украли кошелек во время речи об эпидемии воровства

У замглавы МВД Британии украли кошелек во время речи об эпидемии воровства - РИА Новости, 12.09.2024

У замглавы МВД Британии украли кошелек во время речи об эпидемии воровства

У замглавы МВД Великобритании Дианы Джонсон украли кошелек на конференции об эпидемии воровства в королевстве, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:32

2024-09-12T15:32

2024-09-12T17:52

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. У замглавы МВД Великобритании Дианы Джонсон украли кошелек на конференции об эпидемии воровства в королевстве, пишет газета Financial Times. "Джонсон выступала на конференции ассоциации суперинтендентов полиции, где предупреждала об эпидемии антисоциального поведения, воровства и магазинных краж, которую правительство лейбористов унаследовало от консерваторов", — говорится в материале.Вскоре местная полиция сообщила, что расследует дело о краже кошелька в четырехзвездочном отеле, где проходило мероприятие.В МВД страны, в свою очередь, заявили, что у Джонсон украли вещи во время конференции, но привести детали случившегося отказались.Позднее по делу задержали некоего 56-летнего мужчину.

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