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МВД запросило данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет - РИА Новости, 12.09.2024
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11:46 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/mvd-1972250851.html
МВД запросило данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет
МВД запросило данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет - РИА Новости, 12.09.2024
МВД запросило данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет
МВД России запросило в военкоматах данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет, им грозит лишение паспорта, сообщила председатель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:46
2024-09-12T11:46
россия
ирина волк
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МВД России запросило в военкоматах данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет, им грозит лишение паспорта, сообщила председатель МВД РФ Ирина Волк. Об этом она написала в своем Telegram-канале.МВД России приступило к реализации положений закона от 8 августа 2024 года №281-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и статью 22 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающих прекращение гражданства РФ у натурализованных граждан, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет. "В этих целях в военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность", - написала Волк.Кроме того, по ее словам, более 1,1 тысячи натурализованных лиц лишены гражданства РФ за 8 месяцев 2024 года в связи с совершением ими противоправных действий.
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россия, ирина волк
Россия, Ирина Волк
МВД запросило данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет

Волк: МВД запросило данные о приобретших гражданство РФ, не вставших на учет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание МВД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МВД России запросило в военкоматах данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет, им грозит лишение паспорта, сообщила председатель МВД РФ Ирина Волк. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
МВД России приступило к реализации положений закона от 8 августа 2024 года №281-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и статью 22 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающих прекращение гражданства РФ у натурализованных граждан, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет.
"В этих целях в военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность", - написала Волк.
Кроме того, по ее словам, более 1,1 тысячи натурализованных лиц лишены гражданства РФ за 8 месяцев 2024 года в связи с совершением ими противоправных действий.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Ведение реестра воинского учета перейдет к Минобороны
7 сентября, 00:18
 
РоссияИрина Волк
 
 
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