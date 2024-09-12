https://ria.ru/20240912/mvd-1972250851.html

МВД запросило данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет

МВД запросило данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет - РИА Новости, 12.09.2024

МВД запросило данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет

МВД России запросило в военкоматах данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет, им грозит лишение паспорта, сообщила председатель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:46

2024-09-12T11:46

2024-09-12T11:46

россия

ирина волк

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МВД России запросило в военкоматах данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет, им грозит лишение паспорта, сообщила председатель МВД РФ Ирина Волк. Об этом она написала в своем Telegram-канале.МВД России приступило к реализации положений закона от 8 августа 2024 года №281-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и статью 22 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающих прекращение гражданства РФ у натурализованных граждан, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет. "В этих целях в военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность", - написала Волк.Кроме того, по ее словам, более 1,1 тысячи натурализованных лиц лишены гражданства РФ за 8 месяцев 2024 года в связи с совершением ими противоправных действий.

https://ria.ru/20240907/reestr-1971199042.html

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россия, ирина волк