https://ria.ru/20240912/murmansk-1972296006.html

В аэропортах Мурманска и Апатитов сняли временные ограничения

В аэропортах Мурманска и Апатитов сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.09.2024

В аэропортах Мурманска и Апатитов сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты сняты в 14.10 мск, сообщается в Telegram-канале Представителя Росавиации Артема... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:23

2024-09-12T14:23

2024-09-12T14:33

мурманск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

апатиты

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты сняты в 14.10 мск, сообщается в Telegram-канале Представителя Росавиации Артема Кореняко."В 14:10 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты... Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.В Росавиации отметили, что в период действия временных ограничений на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Мурманск.Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, добавили там же.

https://ria.ru/20240911/peskov-1972081535.html

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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), апатиты, россия, происшествия