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В Москве возбудили дело на полицейского-наркодилера - РИА Новости, 12.09.2024
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21:08 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/moskva-1972386726.html
В Москве возбудили дело на полицейского-наркодилера
В Москве возбудили дело на полицейского-наркодилера - РИА Новости, 12.09.2024
В Москве возбудили дело на полицейского-наркодилера
Уголовное дело возбуждено на полицейского-наркодилера в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:08
2024-09-12T21:08
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на полицейского-наркодилера в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что 11 сентября у 34-летнего полицейского при задержании из кармана выпал сверток. Сотрудника полиции задержали в Москве с подготовленными к сбыту упаковками с амфетамином и мефедроном. "Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника одного из территориальных отделов МВД России по г. Москве. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователями столичного СК фигурант задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В столичном главке сообщили, что задержан сотрудник по району Теплый Стан.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
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В Москве возбудили дело на полицейского-наркодилера

СК РФ возбудил уголовное дело на полицейского-наркодилера в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на полицейского-наркодилера в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 11 сентября у 34-летнего полицейского при задержании из кармана выпал сверток. Сотрудника полиции задержали в Москве с подготовленными к сбыту упаковками с амфетамином и мефедроном.
Автомобили полиции на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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"Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника одного из территориальных отделов МВД России по г. Москве. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователями столичного СК фигурант задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
В столичном главке сообщили, что задержан сотрудник по району Теплый Стан.
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