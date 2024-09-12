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В Москве возбудили дело на полицейского-наркодилера
В Москве возбудили дело на полицейского-наркодилера - РИА Новости, 12.09.2024
В Москве возбудили дело на полицейского-наркодилера
Уголовное дело возбуждено на полицейского-наркодилера в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:08
2024-09-12T21:08
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на полицейского-наркодилера в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что 11 сентября у 34-летнего полицейского при задержании из кармана выпал сверток. Сотрудника полиции задержали в Москве с подготовленными к сбыту упаковками с амфетамином и мефедроном. "Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника одного из территориальных отделов МВД России по г. Москве. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователями столичного СК фигурант задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В столичном главке сообщили, что задержан сотрудник по району Теплый Стан.
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В Москве возбудили дело на полицейского-наркодилера
СК РФ возбудил уголовное дело на полицейского-наркодилера в Москве