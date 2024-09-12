https://ria.ru/20240912/moskva-1972342169.html

День независимости Бразилии в Москве прошел в стиле босса-нова

День независимости Бразилии в Москве прошел в стиле босса-нова - РИА Новости, 12.09.2024

День независимости Бразилии в Москве прошел в стиле босса-нова

День независимости Бразилии в Москве отпраздновали торжественным приемом в концертном зале "Зарядье"; главным событием праздника стал концерт квартета Игоря... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:34

2024-09-12T17:34

2024-09-12T17:42

бразилия

москва

сан-паулу (город)

игорь бутман

еврохим

культура

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. День независимости Бразилии в Москве отпраздновали торжественным приемом в концертном зале "Зарядье"; главным событием праздника стал концерт квартета Игоря Бутмана, исполнившего хиты Антониу Жобима – создателя фирменного бразильского музыкального стиля босса-новы. "День независимости – очень важное торжественное событие. И для нас, бразильцев, это еще и праздник нашей демократии, социо-этнического многообразия и культуры. А празднование его в России – это прекрасная возможность знакомить русскую публику с нашей культурой", - предварил праздничный концерт в общении с журналистами посол Бразилии в РФ Родриго Баэна Соарес.В приветственной речи со сцены концертного зала "Зарядье" он отметил, что Бразилия и Россия активно расширяют торгово-экономические связи. По его словам, в прошлом году объемы двусторонней торговли достигли рекордного уровня. Вместе с тем международные контакты двух стран много шире и охватывают самые разные сферы взаимодействия."Через несколько лет мы будем отмечать 200-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией. Это две страны, которые уважают друг друга и стремятся в рамках двусторонних отношений обеспечить процветание своим народам. О том, насколько глубокие и крепкие наши отношения, свидетельствуют множество инициатив, над развитием которых мы работаем в последние годы", - напомнил посол.Наряду с посольством Бразилии в России, организатором праздника выступила российская компания "ЕвроХим", подчеркнул посол. И это стало ярким примером вклада бизнес-дипломатии в развитие международного сотрудничества двух стран не только в области торгово-экономических отношений."Мы благодарим за участие в организации нашего национального праздника в Москве компанию "ЕвроХим", которая принесла в Бразилию значительные инвестиции, демонстрируя доверие к бразильской экономике. И мы ожидаем, что все больше российских компаний будут инвестировать в нашу страну, учитывая ее экономический рост, прогнозируемый на ближайшее время", - подчеркнул бразильский посол в РФ.Участие производителя минеральных удобрений в национальном празднике Бразилии неслучайно. В марте этого года "ЕвроХим" запустил в эксплуатацию новое предприятие по производству фосфорных удобрений в бразильском городе Серра-ду-Салитри."Бразилия входит в число крупнейших мировых производителей продовольствия в мире. Мы фактически в круглогодичном режиме поставляем удобрения местным фермерам, помогая им наращивать производство. Бразилия сегодня кормит около 1 миллиарда человек на планете, и наше участие в этом, конечно, повод для гордости. С марта этого года в бразильском городе Серра-ду-Салитри работает наш новый завод по производству фосфорных удобрений. Он позволил Бразилии нарастить собственный выпуск удобрений, а с его выходом на полную мощность эта страна сможет производить еще больше продовольствия по конкурентным ценам", - рассказал РИА Новости президент группы "ЕвроХим" Олег Ширяев.Представитель агентства по развитию экспорта Бразилии в Москве "Апекс Бразил" Алмир Рибейро Америко высоко оценил вклад российской компании в развитие в АПК своей страны."Бразилия – большая сельскохозяйственная страна. Можно говорить, что это страна, которая кормит мир. Она производит все виды продуктов питания: мясо, сахар, соя, кофе... Но Бразилия нуждается в удобрениях, потому что без них мы не сможем сохранить тот уровень производства, которого требует от нас мировой рынок. Кто нас поддерживает? Россия! Главный поставщик удобрений в Бразилию. Она помогает нам повысить нашу конкурентоспособность в сфере мировой торговли. И важно, что российские компании инвестируют не только в экономику, но и в культуру, и в дипломатию наших стран. И это чудесно", - поделился собеседник РИА Новости.Джазовый музыкант Игорь Бутман, в свою очередь, подчеркнул, что для него и его коллектива большая честь выступить на праздновании национального Дня Бразилии."Конечно, мы давным-давно восхищаемся бразильской музыкой, я знаю многих музыкантов этой страны. А в этом году мы с Московским джазовым оркестром впервые поедем на гастроли в Бразилию: будем выступать в Рио и Сан-Паулу. Мы тщательно готовимся: подбираем репертуар, который будет состоять из наших композиций, а также из музыки бразильских композиторов. Соберем джазовую классику и русскую музыку в целом – ожидаем, что прием будет очень хороший", - поделился музыкант.На концерте в честь Дня независимости Бразилии в Москве его квартет при участии вокалистки Фантине исполнили знаменитые композиции бразильской музыки, которые зажгли зрителей ритмами этой солнечной страны."Такие события, как сегодняшнее, вносят большой вклад в культурный диалог между странами. Очень здорово, что посольство Бразилии и компания "ЕвроХим" собрали сегодня представителей совершенно разных культур и народов в одном пространстве. Мы еще раз убедились в том, что общего между нами намного больше, чем кажется. Нас всех объединяет доброта и любовь к музыке. Перед лицом вечного искусства меркнут любые разногласия и барьеры", - уверен Игорь Бутман.

https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html

https://ria.ru/20240528/udobreniya-1948913763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бразилия, москва, сан-паулу (город), игорь бутман, еврохим, культура