https://ria.ru/20240912/moskva-1972327213.html

Житель Москвы выбросил из окна троих чихуахуа своей сожительницы

Житель Москвы выбросил из окна троих чихуахуа своей сожительницы - РИА Новости, 12.09.2024

Житель Москвы выбросил из окна троих чихуахуа своей сожительницы

Полицейские задержали в новой Москве 37-летнего мужчину, выбросившего с восьмого этажа трех собак породы чихуахуа, сообщили в пресс-службе московского главка... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:29

2024-09-12T16:29

2024-09-12T16:34

происшествия

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в новой Москве 37-летнего мужчину, выбросившего с восьмого этажа трех собак породы чихуахуа, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. В полицию обратилась 58-летняя женщина с заявлением, что ее сожитель в ходе бытового конфликта выбросил из окна восьмого этажа трех ее собак. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили тела двух чихуахуа без признаков жизни. Третья собака, упав на траву, выжила. Хозяйка забрала ее домой. "В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России "Московский" в поселке Институт Полиомиелита задержали подозреваемого - ранее судимого 37-летнего мужчину, который дал признательные показания в содеянном", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240903/krasnodar-1970279984.html

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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новая москва