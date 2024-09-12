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Житель Москвы выбросил из окна троих чихуахуа своей сожительницы - РИА Новости, 12.09.2024
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16:29 12.09.2024 (обновлено: 16:34 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/moskva-1972327213.html
Житель Москвы выбросил из окна троих чихуахуа своей сожительницы
Житель Москвы выбросил из окна троих чихуахуа своей сожительницы - РИА Новости, 12.09.2024
Житель Москвы выбросил из окна троих чихуахуа своей сожительницы
Полицейские задержали в новой Москве 37-летнего мужчину, выбросившего с восьмого этажа трех собак породы чихуахуа, сообщили в пресс-службе московского главка... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:29
2024-09-12T16:34
происшествия
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россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в новой Москве 37-летнего мужчину, выбросившего с восьмого этажа трех собак породы чихуахуа, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. В полицию обратилась 58-летняя женщина с заявлением, что ее сожитель в ходе бытового конфликта выбросил из окна восьмого этажа трех ее собак. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили тела двух чихуахуа без признаков жизни. Третья собака, упав на траву, выжила. Хозяйка забрала ее домой. "В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России "Московский" в поселке Институт Полиомиелита задержали подозреваемого - ранее судимого 37-летнего мужчину, который дал признательные показания в содеянном", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новая москва
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новая Москва
Житель Москвы выбросил из окна троих чихуахуа своей сожительницы

В новой Москве задержали мужчину, выбросившего с восьмого этажа трех чихуахуа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в новой Москве 37-летнего мужчину, выбросившего с восьмого этажа трех собак породы чихуахуа, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
В полицию обратилась 58-летняя женщина с заявлением, что ее сожитель в ходе бытового конфликта выбросил из окна восьмого этажа трех ее собак. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили тела двух чихуахуа без признаков жизни. Третья собака, упав на траву, выжила. Хозяйка забрала ее домой.
"В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России "Московский" в поселке Институт Полиомиелита задержали подозреваемого - ранее судимого 37-летнего мужчину, который дал признательные показания в содеянном", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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