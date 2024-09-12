https://ria.ru/20240912/moskva-1972262160.html
Около 5,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в фонари Москвы
Около 5,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в фонари Москвы - РИА Новости, 12.09.2024
Около 5,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в фонари Москвы
Около 5,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:25
2024-09-12T12:25
2024-09-12T12:35
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Около 5,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году в рамках соответствующей программы поменяли около 5,5 тысяч светильников", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что замена ламп производится по мере выхода их из строя и при истечении сроков эксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках проектов благоустройства, сразу используют современные лампы. "Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось более чем в два раза. При этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке столицы составляет свыше 50%.
https://ria.ru/20240912/moskva-1972225203.html
https://ria.ru/20240911/moskva-1972018896.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Около 5,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году в рамках соответствующей программы поменяли около 5,5 тысяч светильников", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что замена ламп производится по мере выхода их из строя и при истечении сроков эксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках проектов благоустройства, сразу используют современные лампы.
"Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось более чем в два раза. При этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники", - рассказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке столицы составляет свыше 50%.