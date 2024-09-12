https://ria.ru/20240912/moskva-1972256705.html

В Москве наступила вторая фаза активности клещей

В Москве наступила вторая фаза активности клещей - РИА Новости, 12.09.2024

В Москве наступила вторая фаза активности клещей

Вторая фаза активности клещей наступила в столице, пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – это идеальные условия для них, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:04

2024-09-12T12:04

2024-09-12T12:04

общество

москва

паразиты

клещ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899271568_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_b931b267863d010703b4032bfa65261d.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вторая фаза активности клещей наступила в столице, пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – это идеальные условия для них, сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "У клещей наступила вторая фаза активности. Эти животные плохо переносят жару, а вот пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – идеальные условия для них", - рассказали в департаменте. В ведомстве уточнили, что клещи будут активны вплоть до ноября. Только при первых заморозках, когда температура воздуха держится ниже пяти градусов, членистоногие впадают в анабиоз. "Чтобы защитить себя от укусов, выбирайте одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, надевайте головной убор, штаны заправляйте в высокую обувь", - говорится в сообщении. В ведомстве также посоветовали москвичам использовать репелленты для обработки одежды, а после прогулки осматривать себя, чтобы убедиться в отсутствии паразитов на одежде и теле.

https://ria.ru/20240611/kleschi-1952093582.html

https://ria.ru/20240530/kleschi-1949285525.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, паразиты, клещ