https://ria.ru/20240912/moskva-1972256705.html
В Москве наступила вторая фаза активности клещей
В Москве наступила вторая фаза активности клещей - РИА Новости, 12.09.2024
В Москве наступила вторая фаза активности клещей
Вторая фаза активности клещей наступила в столице, пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – это идеальные условия для них, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:04
2024-09-12T12:04
2024-09-12T12:04
общество
москва
паразиты
клещ
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вторая фаза активности клещей наступила в столице, пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – это идеальные условия для них, сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "У клещей наступила вторая фаза активности. Эти животные плохо переносят жару, а вот пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – идеальные условия для них", - рассказали в департаменте. В ведомстве уточнили, что клещи будут активны вплоть до ноября. Только при первых заморозках, когда температура воздуха держится ниже пяти градусов, членистоногие впадают в анабиоз. "Чтобы защитить себя от укусов, выбирайте одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, надевайте головной убор, штаны заправляйте в высокую обувь", - говорится в сообщении. В ведомстве также посоветовали москвичам использовать репелленты для обработки одежды, а после прогулки осматривать себя, чтобы убедиться в отсутствии паразитов на одежде и теле.
https://ria.ru/20240611/kleschi-1952093582.html
https://ria.ru/20240530/kleschi-1949285525.html
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общество, москва, паразиты, клещ
Общество, Москва, паразиты, Клещ
В Москве наступила вторая фаза активности клещей
Депприроды Москвы предупредило москвичей о второй фазе активности клещей
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вторая фаза активности клещей наступила в столице, пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – это идеальные условия для них, сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"У клещей наступила вторая фаза активности. Эти животные плохо переносят жару, а вот пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – идеальные условия для них", - рассказали в департаменте.
В ведомстве уточнили, что клещи будут активны вплоть до ноября. Только при первых заморозках, когда температура воздуха держится ниже пяти градусов, членистоногие впадают в анабиоз.
"Чтобы защитить себя от укусов, выбирайте одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, надевайте головной убор, штаны заправляйте в высокую обувь", - говорится в сообщении.
В ведомстве также посоветовали москвичам использовать репелленты для обработки одежды, а после прогулки осматривать себя, чтобы убедиться в отсутствии паразитов
на одежде и теле.