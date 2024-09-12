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На юго-востоке Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 12.09.2024
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09:57 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/moskva-1972225203.html
На юго-востоке Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
На юго-востоке Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 12.09.2024
На юго-востоке Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Капотня блок", расположенного на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:57
2024-09-12T09:57
экономика
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Капотня блок", расположенного на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Капотня блок", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Капотня", - рассказал он. Заместитель мэра уточнил, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз" установили новый шкафной газорегуляторный пункт собственного производства. "Производительность нового ГРП составляет 930 кубометров в час, он отличается высокой степенью надежности, пониженными шумовыми характеристиками, что соответствует современным требованиям безопасности. Работы были выполнены в сжатые сроки и без отключения потребителей от газоснабжения", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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экономика, москва, петр бирюков, мосгаз
Экономика, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз

На юго-востоке Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

© Фото : пресс-служба АО "Мосгаз"Завершена модернизация газорегуляторного пункта "Капотня-блок" на юго-востоке Москвы
Завершена модернизация газорегуляторного пункта Капотня-блок на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : пресс-служба АО "Мосгаз"
Завершена модернизация газорегуляторного пункта "Капотня-блок" на юго-востоке Москвы
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Капотня блок", расположенного на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Капотня блок", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Капотня", - рассказал он.
Заместитель мэра уточнил, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз" установили новый шкафной газорегуляторный пункт собственного производства.
"Производительность нового ГРП составляет 930 кубометров в час, он отличается высокой степенью надежности, пониженными шумовыми характеристиками, что соответствует современным требованиям безопасности. Работы были выполнены в сжатые сроки и без отключения потребителей от газоснабжения", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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ЭкономикаМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
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