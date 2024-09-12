https://ria.ru/20240912/moskva-1972225203.html

На юго-востоке Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

На юго-востоке Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 12.09.2024

На юго-востоке Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Капотня блок", расположенного на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:57

2024-09-12T09:57

2024-09-12T09:57

экономика

москва

петр бирюков

мосгаз

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Капотня блок", расположенного на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Капотня блок", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Капотня", - рассказал он. Заместитель мэра уточнил, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз" установили новый шкафной газорегуляторный пункт собственного производства. "Производительность нового ГРП составляет 930 кубометров в час, он отличается высокой степенью надежности, пониженными шумовыми характеристиками, что соответствует современным требованиям безопасности. Работы были выполнены в сжатые сроки и без отключения потребителей от газоснабжения", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://ria.ru/20240911/biryukov-1971994334.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, москва, петр бирюков, мосгаз