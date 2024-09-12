https://ria.ru/20240912/moldaviya-1972312052.html

Сторонники молдавской оппозиции пикетируют здание ЦИК

Сторонники молдавской оппозиции пикетируют здание ЦИК - РИА Новости, 12.09.2024

Сторонники молдавской оппозиции пикетируют здание ЦИК

ЦИК Молдавии пикетируют гражданские активисты и сторонники оппозиционного в стране блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:26

2024-09-12T15:26

2024-09-12T15:30

в мире

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майя санду

илан шор

игорь додон

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КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. ЦИК Молдавии пикетируют гражданские активисты и сторонники оппозиционного в стране блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости. В четверг ЦИК рассмотрение решение о регистрации президента Молдавии Майи Санду от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в качестве кандидата в главы государства. К активистам присоединились представители партии "Шанс", входящей в блок "Победа". Ожидается, что на заседании ЦИК аннулирует регистрацию партии "Шанс" как участника референдума по евроинтеграции. Суд Бельц 16 августа поддержал запрос министерства юстиции и Центризбиркома об ограничении деятельности партии "Шанс", входщей в блок "Победа", на 3 месяца из-за проблем с финансовыми отчетами. Решение было опротестовано в Апелляционной палате. ЦИК допустил партию "Шанс" к участию в референдуме о евроинтеграции, но предупредил, что отзовет свое решение, если Апелляционная палата Бельц поддержит решение первой инстанции, что и произошло 11 сентября. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, игорь додон