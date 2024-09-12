Сторонники молдавской оппозиции пикетируют здание ЦИК
Сторонники оппозиционного блока "Победа" пикетируют здание ЦИК Молдавии
© SputnikСторонники оппозиционного в стране блока "Победа" у здания ЦИК в Кишиневе, Молдавия
© Sputnik
Сторонники оппозиционного в стране блока "Победа" у здания ЦИК в Кишиневе, Молдавия
КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. ЦИК Молдавии пикетируют гражданские активисты и сторонники оппозиционного в стране блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости.
В четверг ЦИК рассмотрение решение о регистрации президента Молдавии Майи Санду от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в качестве кандидата в главы государства.
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К активистам присоединились представители партии "Шанс", входящей в блок "Победа". Ожидается, что на заседании ЦИК аннулирует регистрацию партии "Шанс" как участника референдума по евроинтеграции.
Суд Бельц 16 августа поддержал запрос министерства юстиции и Центризбиркома об ограничении деятельности партии "Шанс", входщей в блок "Победа", на 3 месяца из-за проблем с финансовыми отчетами. Решение было опротестовано в Апелляционной палате. ЦИК допустил партию "Шанс" к участию в референдуме о евроинтеграции, но предупредил, что отзовет свое решение, если Апелляционная палата Бельц поддержит решение первой инстанции, что и произошло 11 сентября.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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