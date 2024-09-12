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Партия социалистов Молдавии выступила против диктата Кишинева - РИА Новости, 12.09.2024
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14:42 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/moldaviya-1972300546.html
Партия социалистов Молдавии выступила против диктата Кишинева
Партия социалистов Молдавии выступила против диктата Кишинева - РИА Новости, 12.09.2024
Партия социалистов Молдавии выступила против диктата Кишинева
Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выразила в Telegram-канале обеспокоенность в связи с навязыванием местным властям политических решений по... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:42
2024-09-12T14:42
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КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выразила в Telegram-канале обеспокоенность в связи с навязыванием местным властям политических решений по референдуму о вступлении в ЕС. "Партия социалистов Республики Молдова выражает глубокую обеспокоенность в связи с информацией о том, что мэры получают письма от Государственной канцелярии с требованиями вынести на заседания местных советов вопросы о поддержке референдума и голосовании за европейскую интеграцию… Мы категорически выступаем против прямого диктата со стороны центральной власти на местные органы власти", - говорится в сообщении партии. Со своей стороны, госканцелярия отвергла эти обвинения. "Ни Государственная канцелярия, ни территориальные управления Государственной канцелярии не дали указаний местной публичной администрации подписать поддержку конституционного референдума по вопросу европейской интеграции. Это решение местных и районных советов принять заявления в поддержку интеграции Республики Молдова в Евросоюз", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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в мире, молдавия, кишинев, илан шор, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Игорь Додон, Евросоюз
Партия социалистов Молдавии выступила против диктата Кишинева

Партия социалистов: Кишинев давит на местные власти по вопросу референдума о ЕС

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Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выразила в Telegram-канале обеспокоенность в связи с навязыванием местным властям политических решений по референдуму о вступлении в ЕС.
"Партия социалистов Республики Молдова выражает глубокую обеспокоенность в связи с информацией о том, что мэры получают письма от Государственной канцелярии с требованиями вынести на заседания местных советов вопросы о поддержке референдума и голосовании за европейскую интеграцию… Мы категорически выступаем против прямого диктата со стороны центральной власти на местные органы власти", - говорится в сообщении партии.
Со своей стороны, госканцелярия отвергла эти обвинения. "Ни Государственная канцелярия, ни территориальные управления Государственной канцелярии не дали указаний местной публичной администрации подписать поддержку конституционного референдума по вопросу европейской интеграции. Это решение местных и районных советов принять заявления в поддержку интеграции Республики Молдова в Евросоюз", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Сторонники молдавской оппозиционной партии Возрождение проводят протестный митинг у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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В миреМолдавияКишиневИлан ШорИгорь ДодонЕвросоюз
 
 
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