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Экипаж корабля "Союз МС-26" перешел на МКС - РИА Новости, 12.09.2024
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Наука
 
01:09 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/mks-1972195124.html
Экипаж корабля "Союз МС-26" перешел на МКС
Экипаж корабля "Союз МС-26" перешел на МКС - РИА Новости, 12.09.2024
Экипаж корабля "Союз МС-26" перешел на МКС
Экипаж корабля "Союз МС-26", пристыковавшегося ранее к Международной космической станции, открыл люки и перешёл на станцию, трансляцию операции ведёт... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T01:09
2024-09-12T01:09
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БАЙКОНУР (Казахстан), 12 сен – РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-26", пристыковавшегося ранее к Международной космической станции, открыл люки и перешёл на станцию, трансляцию операции ведёт "Роскосмос". Ракета "Союз-2.1а" с кораблём стартовала с космодрома Байконур в 19.23 мск 11 сентября и чуть менее, чем через девять минут, вывела его на околоземную орбиту. В процессе полёта до МКС "Союз МС-26" сделал два оборота вокруг Земли и пристыковался к станции в 22.32 мск. На нём на станцию прибыли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции, а также выход в открытый космос в декабре 2024 года. На МКС новый экипаж встретили российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Алесандр Гребёнкин, а также американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Кононенко, Чуб и Дайсон 23 сентября вернутся на Землю на корабле "Союз МС-25", сейчас пристыкованном к станции.
https://ria.ru/20240910/kosmonavt-1971896918.html
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космос - риа наука, земля, байконур (город), олег кононенко, николай чуб, алексей овчинин, роскосмос
Космос - РИА Наука, Земля, Байконур (город), Олег Кононенко, Николай Чуб, Алексей Овчинин, Роскосмос, Наука
Экипаж корабля "Союз МС-26" перешел на МКС

"Роскосмос": экипаж корабля "Союз МС-26" открыл люки и перешел на МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука". Архивное фото
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БАЙКОНУР (Казахстан), 12 сен – РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-26", пристыковавшегося ранее к Международной космической станции, открыл люки и перешёл на станцию, трансляцию операции ведёт "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с кораблём стартовала с космодрома Байконур в 19.23 мск 11 сентября и чуть менее, чем через девять минут, вывела его на околоземную орбиту. В процессе полёта до МКС "Союз МС-26" сделал два оборота вокруг Земли и пристыковался к станции в 22.32 мск.
Китайская космическая станция Тяньгун - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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На нём на станцию прибыли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции, а также выход в открытый космос в декабре 2024 года.
На МКС новый экипаж встретили российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Алесандр Гребёнкин, а также американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.
Кононенко, Чуб и Дайсон 23 сентября вернутся на Землю на корабле "Союз МС-25", сейчас пристыкованном к станции.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляБайконур (город)Олег КононенкоНиколай ЧубАлексей ОвчининРоскосмос
 
 
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