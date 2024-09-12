https://ria.ru/20240912/mks-1972195124.html

Экипаж корабля "Союз МС-26" перешел на МКС

Экипаж корабля "Союз МС-26" перешел на МКС - РИА Новости, 12.09.2024

Экипаж корабля "Союз МС-26" перешел на МКС

Экипаж корабля "Союз МС-26", пристыковавшегося ранее к Международной космической станции, открыл люки и перешёл на станцию, трансляцию операции ведёт... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T01:09

2024-09-12T01:09

2024-09-12T01:09

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байконур (город)

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БАЙКОНУР (Казахстан), 12 сен – РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-26", пристыковавшегося ранее к Международной космической станции, открыл люки и перешёл на станцию, трансляцию операции ведёт "Роскосмос". Ракета "Союз-2.1а" с кораблём стартовала с космодрома Байконур в 19.23 мск 11 сентября и чуть менее, чем через девять минут, вывела его на околоземную орбиту. В процессе полёта до МКС "Союз МС-26" сделал два оборота вокруг Земли и пристыковался к станции в 22.32 мск. На нём на станцию прибыли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции, а также выход в открытый космос в декабре 2024 года. На МКС новый экипаж встретили российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Алесандр Гребёнкин, а также американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Кононенко, Чуб и Дайсон 23 сентября вернутся на Землю на корабле "Союз МС-25", сейчас пристыкованном к станции.

https://ria.ru/20240910/kosmonavt-1971896918.html

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космос - риа наука, земля, байконур (город), олег кононенко, николай чуб, алексей овчинин, роскосмос