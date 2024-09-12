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ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 12.09.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями
Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:16
2024-09-12T14:16
2024-09-12T14:18
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого сентября с 11.50 до 13.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями
Минобороны: ПВО сбила по одному дрону ВСУ над Белгородской и Курской областями