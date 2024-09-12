https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972294429.html

Гендиректору "Ленбытхима" грозит до десяти лет по делу о хищениях

Гендиректору "Ленбытхима" грозит до десяти лет по делу о хищениях - РИА Новости, 12.09.2024

Гендиректору "Ленбытхима" грозит до десяти лет по делу о хищениях

Гендиректору ООО "Ленбытхим" Денису Михайлову грозит до 10 лет лишения свободы по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:18

2024-09-12T14:18

2024-09-12T14:18

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Гендиректору ООО "Ленбытхим" Денису Михайлову грозит до 10 лет лишения свободы по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге. Согласно уголовному законодательству, санкция статьи "мошенничество в особо крупном размере" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного. По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, гендиректор "Ленбытхима" Денис Михайлов завысил цены на сырье и материалы и похитил на этом более 20 миллионов рублей. "Ленбытхим" работал по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик".

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), санкт-петербург