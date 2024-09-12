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Гендиректору "Ленбытхима" грозит до десяти лет по делу о хищениях
Гендиректору "Ленбытхима" грозит до десяти лет по делу о хищениях - РИА Новости, 12.09.2024
Гендиректору "Ленбытхима" грозит до десяти лет по делу о хищениях
Гендиректору ООО "Ленбытхим" Денису Михайлову грозит до 10 лет лишения свободы по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:18
2024-09-12T14:18
2024-09-12T14:18
происшествия
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санкт-петербург
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Гендиректору ООО "Ленбытхим" Денису Михайлову грозит до 10 лет лишения свободы по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге. Согласно уголовному законодательству, санкция статьи "мошенничество в особо крупном размере" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного. По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, гендиректор "Ленбытхима" Денис Михайлов завысил цены на сырье и материалы и похитил на этом более 20 миллионов рублей. "Ленбытхим" работал по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик".
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), санкт-петербург
Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Санкт-Петербург
Гендиректору "Ленбытхима" грозит до десяти лет по делу о хищениях
Главе "Ленбытхима" Михайлову грозит до 10 лет тюрьмы за хищения в рамках ГОЗ
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Гендиректору ООО "Ленбытхим" Денису Михайлову грозит до 10 лет лишения свободы по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге.
Согласно уголовному законодательству, санкция статьи "мошенничество в особо крупном размере" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.
По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, гендиректор "Ленбытхима" Денис Михайлов завысил цены на сырье и материалы и похитил на этом более 20 миллионов рублей.
"Ленбытхим" работал по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик".