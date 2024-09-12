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Михалкову присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни
Михалкову присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни - РИА Новости, 12.09.2024
Михалкову присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни
Кинорежиссеру Никите Михалкову присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T22:38
2024-09-12T22:38
2024-09-12T22:38
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ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Кинорежиссеру Никите Михалкову присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Кадыров в своем Telegram-канале написал, что Михалков прибыл в регион в рамках работы V Всероссийского фестиваля национальных театров "Федерация", который проходит в эти дни в Грозном. Кроме того, в четверг в Грозном состоялась премьера его спектакля "12". "Я поблагодарил Никиту Михалкова за однозначно твёрдую патриотическую позицию и поддержку, которую он не только своим творчеством, но и личной твердой гражданской позицией оказывает президенту РФ Владимиру Путину. Я уверен, что картины Никиты Михалкова будут и дальше оказывать положительное влияние на многомиллионную армию почитателей его таланта. В завершение беседы я присвоил Никите Михалкову почётное звание "Заслуженный деятель искусств ЧР", - написал Кадыров в Telegram-канале. По словам главы региона, кинорежиссер "с теплотой в душе" относится к Грозному, его первая художественная картина "Свой среди чужих, чужой среди своих" была снята в Чечне 50 лет назад. Кадыров также рассказал, что Михалков подарил ему ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы "Бесогон ТВ".
https://ria.ru/20240317/krym-1933815929.html
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грозный, никита михалков, рамзан кадыров, владимир путин, россия, общество
Культура, Грозный, Никита Михалков, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Общество
Михалкову присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни
Кадыров: Михалкову присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни