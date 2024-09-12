Дело о теракте, унесшем жизнь главы запорожского поселка, направили в суд
Генпрокуратура направила в суд дело о теракте в Михайловке, где погиб Сушко
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дело о теракте, в ходе которого погиб глава Михайловки Запорожской области Иван Сушко, в отношении пятерых обвиняемых направлено в военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Запорожской области Данилы Смолы, Дмитрия Новикова, Александра Ляховченко, Алексея Кириченко и Владимира Тетерева. Они обвиняются по ч. 3 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, неустановленные представители спецслужб Украины и другие лица с 24 февраля по 20 июля 2022 года, выступая против проведения СВО и референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ, объединились в организованную группу, в том числе с целью покушения на главу военно-гражданской администрации одного из населенных пунктов региона.
Для этого они привлекли обвиняемых и других соучастников, которые по их поручению следили за главой Михайловки Иваном Сушко, а Тетерев, забрав взрывное устройство из тайника, 23 августа 2022 года установил его в автомобиль потерпевшего, припаркованный у здания местной администрации. На следующий день он же, увидев проезжающий автомобиль под управлением Сушко, активировал взрывное устройство. В результате глава местной администрации получил ранение, от которого впоследствии скончался, а находившийся с ним ребенок – ранение и нервное потрясение.
Расследование в отношении остальных соучастников продолжается.
В августе все пятеро фигурантов были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.