ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области
МИД: ВСУ сгоняли не успевших покинуть Курскую область жителей в концлагеря
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ после вторжения в Курскую область создали в некоторых районах концлагеря, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника о террористической вылазке киевского режима (есть в распоряжении РИА Новости).
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"В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию", — отмечается в документе.
Такой вывод основан на многочисленных данных свидетелей, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске.
Кроме того, ВСУ использовали жителей региона в целях пропаганды. Так, в подвалы суджанского интерната насильно согнали от 70 до 100 мирных граждан, их подвергали моральному насилию и использовали для съемок сюжетов украинскими и иностранными журналистами.
Сотрудники СМИ незаконно проникали в регион с территории Украины.
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"Эти журналисты не просто незаконно нарушили границу Российской Федерации, они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ. Их целью является умышленное искажение реальных событий — создание благоприятного медийного фона для действий ВСУ в Курской области и сокрытие информации о преступлениях террористического характера против мирных жителей", — указано в докладе.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным Минобороны на 12 сентября, противник за время боевых действий на курском направлении потерял более 12,5 тысячи военных и 101 танк.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.