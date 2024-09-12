https://ria.ru/20240912/mid-1972342645.html

ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области

ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024

ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области

ВСУ после вторжения в Курскую область создали в некоторых районах концлагеря, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:18

2024-09-12T17:18

2024-09-12T18:20

россия

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ после вторжения в Курскую область создали в некоторых районах концлагеря, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника о террористической вылазке киевского режима (есть в распоряжении РИА Новости)."В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию", — отмечается в документе.Такой вывод основан на многочисленных данных свидетелей, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске.Кроме того, ВСУ использовали жителей региона в целях пропаганды. Так, в подвалы суджанского интерната насильно согнали от 70 до 100 мирных граждан, их подвергали моральному насилию и использовали для съемок сюжетов украинскими и иностранными журналистами.Сотрудники СМИ незаконно проникали в регион с территории Украины."Эти журналисты не просто незаконно нарушили границу Российской Федерации, они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ. Их целью является умышленное искажение реальных событий — создание благоприятного медийного фона для действий ВСУ в Курской области и сокрытие информации о преступлениях террористического характера против мирных жителей", — указано в докладе.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным Минобороны на 12 сентября, противник за время боевых действий на курском направлении потерял более 12,5 тысячи военных и 101 танк.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972343405.html

https://ria.ru/20240912/svo-1972328658.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины