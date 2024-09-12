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Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои - РИА Новости, 12.09.2024
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17:22 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/microsoft-1972343582.html
Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои
Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои - РИА Новости, 12.09.2024
Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои
Пользователи сервисов компании Microsoft (Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft Store, Outlook) из США жалуются на масштабные сбои в их работе,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:22
2024-09-12T17:22
в мире
технологии
сша
вашингтон (штат)
билл гейтс
microsoft corporation
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пользователи сервисов компании Microsoft (Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft Store, Outlook) из США жалуются на масштабные сбои в их работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете. Жалобы начали поступать в районе 15.00 мск, к 15.35 мск уже поступило более 20 тысяч сообщений о сбоях в Microsoft 365 и суммарно более 6,5 тысяч замечаний к работе Teams, Store и Outlook. Жалобы поступают главным образом из США. На 16.59 мск число сообщений о сбоях Microsoft 365 уменьшилось до 1,4 тысячи. "Мы расследуем проблему, из-за которой пользователи могут не иметь доступа к ряду сервисов Microsoft 365", - сообщается в аккаунте Microsoft в соцсети X. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), билл гейтс, microsoft corporation
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Билл Гейтс, Microsoft Corporation
Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои

Downdetector: пользователи сервисов Microsoft из США пожаловались на сбои

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании Microsoft
Стенд компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Стенд компании Microsoft. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пользователи сервисов компании Microsoft (Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft Store, Outlook) из США жалуются на масштабные сбои в их работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете.
Жалобы начали поступать в районе 15.00 мск, к 15.35 мск уже поступило более 20 тысяч сообщений о сбоях в Microsoft 365 и суммарно более 6,5 тысяч замечаний к работе Teams, Store и Outlook. Жалобы поступают главным образом из США. На 16.59 мск число сообщений о сбоях Microsoft 365 уменьшилось до 1,4 тысячи.
"Мы расследуем проблему, из-за которой пользователи могут не иметь доступа к ряду сервисов Microsoft 365", - сообщается в аккаунте Microsoft в соцсети X.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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В миреТехнологииСШАВашингтон (штат)Билл ГейтсMicrosoft Corporation
 
 
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