https://ria.ru/20240912/microsoft-1972343582.html

Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои

Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои - РИА Новости, 12.09.2024

Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои

Пользователи сервисов компании Microsoft (Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft Store, Outlook) из США жалуются на масштабные сбои в их работе,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:22

2024-09-12T17:22

2024-09-12T17:22

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пользователи сервисов компании Microsoft (Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft Store, Outlook) из США жалуются на масштабные сбои в их работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете. Жалобы начали поступать в районе 15.00 мск, к 15.35 мск уже поступило более 20 тысяч сообщений о сбоях в Microsoft 365 и суммарно более 6,5 тысяч замечаний к работе Teams, Store и Outlook. Жалобы поступают главным образом из США. На 16.59 мск число сообщений о сбоях Microsoft 365 уменьшилось до 1,4 тысячи. "Мы расследуем проблему, из-за которой пользователи могут не иметь доступа к ряду сервисов Microsoft 365", - сообщается в аккаунте Microsoft в соцсети X. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html

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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), билл гейтс, microsoft corporation