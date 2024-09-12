https://ria.ru/20240912/mer-1972265175.html

Экс-мэр Сочи участвует в СВО в добровольческом отряде, сообщил источник

Экс-мэр Сочи участвует в СВО в добровольческом отряде, сообщил источник - РИА Новости, 12.09.2024

Экс-мэр Сочи участвует в СВО в добровольческом отряде, сообщил источник

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский принимает участие в СВО в добровольческом отряде, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:35

2024-09-12T12:35

2024-09-12T13:08

специальная военная операция на украине

сочи

краснодарский край

алексей копайгородский

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СОЧИ, 12 сен – РИА Новости. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский принимает участие в СВО в добровольческом отряде, сообщил источник РИА Новости. "В добровольческом отряде", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли экс-глава Сочи Копайгородский принял решение уйти в зону СВО. В середине мая администрация Краснодарского края сообщила об отставке Копайгородского с поста мэра Сочи в связи с переходом на новое место работы. Новым мэром был назначен бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин, который курировал вопросы министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.Копайгородский родился 26 марта 1985 года. С 2003 по 2013 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко. В 2012 году стал обладателем юридического образования, спустя еще 3 года окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Начиная с 2014 года, Копайгородский занимал разные должности в администрации Краснодарского края, в 2019-м был назначен главой города-курорта Сочи.

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сочи, краснодарский край, алексей копайгородский, россия