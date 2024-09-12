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Медведев прогнозирует превращение Британии в "Атлантиду" при помощи России - РИА Новости, 12.09.2024
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00:03 12.09.2024 (обновлено: 01:45 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/medvedev-1972191926.html
Медведев прогнозирует превращение Британии в "Атлантиду" при помощи России
Медведев прогнозирует превращение Британии в "Атлантиду" при помощи России - РИА Новости, 12.09.2024
Медведев прогнозирует превращение Британии в "Атлантиду" при помощи России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о "100-летнем партнерстве" для поддержки Киева... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:03
2024-09-12T01:45
киев
украина
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о "100-летнем партнерстве" для поддержки Киева Лондоном, заявил, что глава британского МИД лжет — Украина не продержится и четверти этого срока.Ранее Лэмми заявил о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины Соединенным Королевством."Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал поддержку Украине в течение 100 лет. 1) Он лжет. 2) Так называемая Украина не продержится и четверти этого срока", — написал Медведев в социальной сети X.Зампред Совбеза также заявил, что Великобритания, вероятно, затонет в ближайшие несколько лет, при необходимости в этом помогут российские гиперзвуковые ракеты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240911/ft-1972180899.html
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киев, украина, россия, дмитрий медведев, нато, сергей лавров, великобритания, в мире
Киев, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Сергей Лавров, Великобритания, В мире
Медведев прогнозирует превращение Британии в "Атлантиду" при помощи России

Медведев: Британия затонет в ближайшие годы, а российские ракеты могут ей помочь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о "100-летнем партнерстве" для поддержки Киева Лондоном, заявил, что глава британского МИД лжет — Украина не продержится и четверти этого срока.
Ранее Лэмми заявил о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины Соединенным Королевством.
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"Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал поддержку Украине в течение 100 лет. 1) Он лжет. 2) Так называемая Украина не продержится и четверти этого срока", — написал Медведев в социальной сети X.
Зампред Совбеза также заявил, что Великобритания, вероятно, затонет в ближайшие несколько лет, при необходимости в этом помогут российские гиперзвуковые ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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