https://ria.ru/20240912/medvedev-1972191926.html

Медведев прогнозирует превращение Британии в "Атлантиду" при помощи России

Медведев прогнозирует превращение Британии в "Атлантиду" при помощи России - РИА Новости, 12.09.2024

Медведев прогнозирует превращение Британии в "Атлантиду" при помощи России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о "100-летнем партнерстве" для поддержки Киева... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T00:03

2024-09-12T00:03

2024-09-12T01:45

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о "100-летнем партнерстве" для поддержки Киева Лондоном, заявил, что глава британского МИД лжет — Украина не продержится и четверти этого срока.Ранее Лэмми заявил о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины Соединенным Королевством."Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал поддержку Украине в течение 100 лет. 1) Он лжет. 2) Так называемая Украина не продержится и четверти этого срока", — написал Медведев в социальной сети X.Зампред Совбеза также заявил, что Великобритания, вероятно, затонет в ближайшие несколько лет, при необходимости в этом помогут российские гиперзвуковые ракеты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240911/ft-1972180899.html

https://ria.ru/20240828/britaniya-1968905043.html

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киев, украина, россия, дмитрий медведев, нато, сергей лавров, великобритания, в мире