https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972380586.html
СВО не началась бы, если бы Украина не стремилась в НАТО, считает Медведчук
СВО не началась бы, если бы Украина не стремилась в НАТО, считает Медведчук - РИА Новости, 12.09.2024
СВО не началась бы, если бы Украина не стремилась в НАТО, считает Медведчук
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что специальная военная операция на Украине не началась бы, если бы Владимир Зеленский... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T20:16
2024-09-12T20:16
2024-09-12T20:16
специальная военная операция на украине
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виктор медведчук
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что специальная военная операция на Украине не началась бы, если бы Владимир Зеленский отказался от идеи вступления Киева в НАТО, об этом он заявил в интервью изданию Eurasia Daily (EADaily). "Я публично неоднократно выступал, в том числе в январе-феврале 2022 года, за то, чтобы Украина отказалась от активизированного Зеленским курса на вступление в НАТО и выполнила Минские соглашения... И если бы власть пошла по этому пути, СВО, я в этом уверен, не началась", - заявил Медведчук. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, украина, россия, виктор медведчук, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, НАТО
СВО не началась бы, если бы Украина не стремилась в НАТО, считает Медведчук
Медведчук: СВО не началась бы, если бы Зеленский отказался от вступления в НАТО