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Больше 30 медиков летом приступили к работе в Архангельской области - РИА Новости, 12.09.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
16:02 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/mediki-1972321175.html
Больше 30 медиков летом приступили к работе в Архангельской области
Больше 30 медиков летом приступили к работе в Архангельской области - РИА Новости, 12.09.2024
Больше 30 медиков летом приступили к работе в Архангельской области
Больше 30 врачей и представителей среднего медицинского персонала приступили к работе в больницах городов и поселков Архангельской области, для них, как и для... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:02
2024-09-12T16:02
архангельская область
вельск
каргополь
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 12 сен – РИА Новости. Больше 30 врачей и представителей среднего медицинского персонала приступили к работе в больницах городов и поселков Архангельской области, для них, как и для других специалистов, в сфере здравоохранения региона действует ряд мер поддержки, сообщил губернатор Александр Цыбульский. "Для тех, кто выбрал для себя медицину, осваивает профессию или уже стал молодым специалистом, в Архангельской области действует большой пакет мер господдержки", - написал Цыбульский в своих социальных сетях. Как напомнил министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, в регионе выработан ряд мер для поддержки медицинских работников, каждому медику оказывается всесторонняя поддержка. "Среди реализуемых мер – доплата к стипендии студентам-целевикам; выплата "подъемных" молодым специалистам, только начинающим трудовой путь, наставничество опытных коллег, возможность дальнейшего обучения и профессионального роста", – сказал министр, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Также предусмотрены выплаты за работу в удалённой местности, возможность участия в программе "Земский доктор/Земский фельдшер", компенсация аренды жилья либо предоставление служебного, с последующей возможностью его приватизации. Как отмечают власти региона, реализуемые меры поддержки медиков показывают свою эффективность. Молодые и уже опытные специалисты приехали в медицинские учреждения Вельска, Коноши, Каргополя, Плесецка, Новодвинска, Пинежского, Холмогорского и Виноградовского округов. Помимо комплексного пакета поддерживающих мер специалистов существенную роль в привлечении новых кадров играет обновление материально-технической базы медучреждений здравоохранения Архангельской области. В этом помогает реализация программы модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение". Благодаря федеральному финансированию за последние три года были комплексно отремонтированы 18 объектов, построено 12 новых объектов, приобретено свыше 400 единиц медицинского оборудования, включая аппараты МРТ, ангиографы, маммографы, рентген-аппараты, флюорографы и аппараты УЗИ. В этом году капитальный ремонт стартовал в 16 медицинских организациях. Преображение ждет Котласскую, Ильинскую, Верхнетоемскую, Онежскую центральные районные больницы, учреждения Архангельска и Северодвинска. Вместе с тем продолжается и строительство: новый ФАП заработает в Пежме Вельского района, а в Мирном возводится здание поликлиники.
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вельск, каргополь, александр цыбульский
Архангельская область, Вельск, Каргополь, Александр Цыбульский

Больше 30 медиков летом приступили к работе в Архангельской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 12 сен – РИА Новости. Больше 30 врачей и представителей среднего медицинского персонала приступили к работе в больницах городов и поселков Архангельской области, для них, как и для других специалистов, в сфере здравоохранения региона действует ряд мер поддержки, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
"Для тех, кто выбрал для себя медицину, осваивает профессию или уже стал молодым специалистом, в Архангельской области действует большой пакет мер господдержки", - написал Цыбульский в своих социальных сетях.
Как напомнил министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, в регионе выработан ряд мер для поддержки медицинских работников, каждому медику оказывается всесторонняя поддержка.
"Среди реализуемых мер – доплата к стипендии студентам-целевикам; выплата "подъемных" молодым специалистам, только начинающим трудовой путь, наставничество опытных коллег, возможность дальнейшего обучения и профессионального роста", – сказал министр, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Также предусмотрены выплаты за работу в удалённой местности, возможность участия в программе "Земский доктор/Земский фельдшер", компенсация аренды жилья либо предоставление служебного, с последующей возможностью его приватизации.
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Как отмечают власти региона, реализуемые меры поддержки медиков показывают свою эффективность. Молодые и уже опытные специалисты приехали в медицинские учреждения Вельска, Коноши, Каргополя, Плесецка, Новодвинска, Пинежского, Холмогорского и Виноградовского округов.
Помимо комплексного пакета поддерживающих мер специалистов существенную роль в привлечении новых кадров играет обновление материально-технической базы медучреждений здравоохранения Архангельской области. В этом помогает реализация программы модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение".
Благодаря федеральному финансированию за последние три года были комплексно отремонтированы 18 объектов, построено 12 новых объектов, приобретено свыше 400 единиц медицинского оборудования, включая аппараты МРТ, ангиографы, маммографы, рентген-аппараты, флюорографы и аппараты УЗИ.
В этом году капитальный ремонт стартовал в 16 медицинских организациях. Преображение ждет Котласскую, Ильинскую, Верхнетоемскую, Онежскую центральные районные больницы, учреждения Архангельска и Северодвинска. Вместе с тем продолжается и строительство: новый ФАП заработает в Пежме Вельского района, а в Мирном возводится здание поликлиники.
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