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Почти 7 тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 12.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:34 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/maslo-1972360399.html
Почти 7 тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье с начала года
Почти 7 тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 12.09.2024
Почти 7 тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье с начала года
Подмосковные производители изготовили 6,9 тысячи тонн сливочного масла и масляных паст с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:34
2024-09-12T18:34
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подмосковные производители изготовили 6,9 тысячи тонн сливочного масла и масляных паст с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы производства данного вида продукции увеличились на 16%. Наиболее всего в этом производстве отличились предприятия из Дмитровского городского округа, Можайска и Волоколамска. В ведомстве отметили, что суммарная выручка производства молочной продукции за данный период составила 140 миллиардов рублей. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщала, что в январе-июле 2024 года объем производства сыра в регионе достиг 99,4 тысячи тонн, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт сыра также продолжает расти. За первые семь месяцев 2024 года было отправлено 5 тысяч тонн сыра в Казахстан (рост 18,76%), 1,2 тысячи тонн в Узбекистан (рост 18,42%) и 781,9 тонны в Белоруссию (рост 2,18%).
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московская область (подмосковье), волоколамск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Волоколамск

Почти 7 тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье с начала года

© Pixabay / Pixabay License/congerdesign Сливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Pixabay / Pixabay License/congerdesign
Сливочное масло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подмосковные производители изготовили 6,9 тысячи тонн сливочного масла и масляных паст с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы производства данного вида продукции увеличились на 16%. Наиболее всего в этом производстве отличились предприятия из Дмитровского городского округа, Можайска и Волоколамска.
В ведомстве отметили, что суммарная выручка производства молочной продукции за данный период составила 140 миллиардов рублей.
Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщала, что в январе-июле 2024 года объем производства сыра в регионе достиг 99,4 тысячи тонн, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт сыра также продолжает расти. За первые семь месяцев 2024 года было отправлено 5 тысяч тонн сыра в Казахстан (рост 18,76%), 1,2 тысячи тонн в Узбекистан (рост 18,42%) и 781,9 тонны в Белоруссию (рост 2,18%).
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