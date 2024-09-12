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Маск одной фразой отреагировал на дерзкий план США по России

Маск одной фразой отреагировал на дерзкий план США по России - РИА Новости, 12.09.2024

Маск одной фразой отреагировал на дерзкий план США по России

Американский предприниматель Илон Маск одной фразой отреагировал на планы США разрешить Украине бить вглубь России. Свое мнение он выразил в соцсети X. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:04

2024-09-12T13:04

2024-09-12T14:51

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск одной фразой отреагировал на планы США разрешить Украине бить вглубь России. Свое мнение он выразил в соцсети X.Поводом для его комментария стал пост о том, что третья мировая война началась уже довольно давно, просто Запад отказывается сообщить об этом."Это, безусловно, шаг в этом направлении", — сказал бизнесмен. На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил журналистам, что предоставление Украине права бить вглубь России не сыграет решающую роль в конфликте, поскольку большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости этого оружия. Однако уже 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время визита на Украину обсудил этот вопрос и добавил, что собирается передать президенту США Джо Байдену результаты переговоров. Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972231301.html

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