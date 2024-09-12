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Маск одной фразой отреагировал на дерзкий план США по России - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 12.09.2024 (обновлено: 14:51 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/mask-1972273826.html
Маск одной фразой отреагировал на дерзкий план США по России
Маск одной фразой отреагировал на дерзкий план США по России - РИА Новости, 12.09.2024
Маск одной фразой отреагировал на дерзкий план США по России
Американский предприниматель Илон Маск одной фразой отреагировал на планы США разрешить Украине бить вглубь России. Свое мнение он выразил в соцсети X. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:04
2024-09-12T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
илон маск
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск одной фразой отреагировал на планы США разрешить Украине бить вглубь России. Свое мнение он выразил в соцсети X.Поводом для его комментария стал пост о том, что третья мировая война началась уже довольно давно, просто Запад отказывается сообщить об этом."Это, безусловно, шаг в этом направлении", — сказал бизнесмен. На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил журналистам, что предоставление Украине права бить вглубь России не сыграет решающую роль в конфликте, поскольку большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости этого оружия. Однако уже 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время визита на Украину обсудил этот вопрос и добавил, что собирается передать президенту США Джо Байдену результаты переговоров. Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972231301.html
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в мире, илон маск, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Илон Маск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Энтони Блинкен
Маск одной фразой отреагировал на дерзкий план США по России

Маск назвал планы США разрешить Украине бить вглубь России шагом к мировой войне

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск одной фразой отреагировал на планы США разрешить Украине бить вглубь России. Свое мнение он выразил в соцсети X.
Поводом для его комментария стал пост о том, что третья мировая война началась уже довольно давно, просто Запад отказывается сообщить об этом.
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"Это, безусловно, шаг в этом направлении", — сказал бизнесмен.

На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил журналистам, что предоставление Украине права бить вглубь России не сыграет решающую роль в конфликте, поскольку большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости этого оружия.

Однако уже 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время визита на Украину обсудил этот вопрос и добавил, что собирается передать президенту США Джо Байдену результаты переговоров.

Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИлон МаскРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАЭнтони Блинкен
 
 
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