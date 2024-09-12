Маск одной фразой отреагировал на дерзкий план США по России
Маск назвал планы США разрешить Украине бить вглубь России шагом к мировой войне
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск одной фразой отреагировал на планы США разрешить Украине бить вглубь России. Свое мнение он выразил в соцсети X.
Поводом для его комментария стал пост о том, что третья мировая война началась уже довольно давно, просто Запад отказывается сообщить об этом.
"Это, безусловно, шаг в этом направлении", — сказал бизнесмен.
На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил журналистам, что предоставление Украине права бить вглубь России не сыграет решающую роль в конфликте, поскольку большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости этого оружия.
Однако уже 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время визита на Украину обсудил этот вопрос и добавил, что собирается передать президенту США Джо Байдену результаты переговоров.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил журналистам, что предоставление Украине права бить вглубь России не сыграет решающую роль в конфликте, поскольку большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости этого оружия.
Однако уже 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время визита на Украину обсудил этот вопрос и добавил, что собирается передать президенту США Джо Байдену результаты переговоров.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.