https://ria.ru/20240912/makron-1972316230.html
В Париже женщинам вынесли приговор за клевету в адрес жены Макрона
В Париже женщинам вынесли приговор за клевету в адрес жены Макрона - РИА Новости, 12.09.2024
В Париже женщинам вынесли приговор за клевету в адрес жены Макрона
Суд Парижа в четверг приговорил двух женщин, утверждавших, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:41
2024-09-12T15:41
2024-09-12T15:46
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ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Суд Парижа в четверг приговорил двух женщин, утверждавших, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи тысяч евро за клевету, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление суда."Женщин приговорили к штрафу в 500 евро условно. Им также придется выплатить 8 тысяч евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и 5 тысяч евро ее брату Жану-Мишелю Тронье в качестве компенсации морального ущерба", - сообщил телеканал.Судебный процесс над Наташей Рей и Дельфин Жегусс, в интернете известной как "медиум" Амандин Руа, состоялся в коррекционном трибунале Парижа в июне.Супруга Макрона Брижит, а также ее брат Жан-Мишель Тронье обвиняли Рей в клевете, а Руа - в распространении ложных материалов.В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой пятидесятилетняя Рей на YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. В нем она утверждала, что школьная учительница Макрона, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.В марте этого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. Он отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
https://ria.ru/20240909/evropa-1971515336.html
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париж, в мире, франция, сша, эммануэль макрон, брижит макрон
Париж, В мире, Франция, США, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон
В Париже женщинам вынесли приговор за клевету в адрес жены Макрона
В Париже назначили выплаты женщинам, заявившим, что жена Макрона была мужчиной
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости.
Суд Парижа в четверг приговорил двух женщин, утверждавших, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи тысяч евро за клевету, сообщил телеканал BFMTV
со ссылкой на заявление суда.
"Женщин приговорили к штрафу в 500 евро условно. Им также придется выплатить 8 тысяч евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и 5 тысяч евро ее брату Жану-Мишелю Тронье в качестве компенсации морального ущерба", - сообщил телеканал.
Судебный процесс над Наташей Рей и Дельфин Жегусс, в интернете известной как "медиум" Амандин Руа, состоялся в коррекционном трибунале Парижа в июне.
Супруга Макрона Брижит, а также ее брат Жан-Мишель Тронье обвиняли Рей в клевете, а Руа - в распространении ложных материалов.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой пятидесятилетняя Рей на YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. В нем она утверждала, что школьная учительница Макрона, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США
.
В марте этого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. Он отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".