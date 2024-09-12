https://ria.ru/20240912/makron-1972193048.html

В Париже вынесут приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной

В Париже вынесут приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной - РИА Новости, 12.09.2024

В Париже вынесут приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной

Суд Парижа в четверг вынесет приговор двум женщинам, утверждавшим, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T00:28

2024-09-12T00:28

2024-09-12T00:29

париж

франция

сша

брижит макрон

youtube

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/33/1532553336_0:139:2738:1679_1920x0_80_0_0_9955b8ad34b01998faf0527c82e5078f.jpg

ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Суд Парижа в четверг вынесет приговор двум женщинам, утверждавшим, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Судебный процесс над Наташей Рей и Дельфин Жегусс состоялся в коррекционном трибунале Парижа в июне. Супруга президента не явилась на суд, ее интересы представлял адвокат. Главная обвиняемая Рей также не присутствовала на заседании по причине болезни. Перед судьями предстала лишь 49-летняя Жегусс, в интернете известная как медиум Амандин Руа, которую обвиняют в распространении подготовленных Рей материалов. Первая леди, а также ее брат Жан-Мишель Тронье обвиняют Рей в клевете. Адвокат Брижит Макрон потребовал у обвинения оштрафовать обеих женщин на сумму в 10 тысяч евро каждую в качестве компенсации морального ущерба, а также выплатить около 3 тысяч евро судебных издержек. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой пятидесятилетняя Рей на YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. В нем она утверждала, что школьная учительница Макрона, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте этого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. Он отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".

https://ria.ru/20240716/germaniya-1960107528.html

https://ria.ru/20240401/paskha-1937200936.html

париж

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, франция, сша, брижит макрон, youtube, в мире