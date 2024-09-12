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В Париже вынесут приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной - РИА Новости, 12.09.2024
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00:28 12.09.2024 (обновлено: 00:29 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/makron-1972193048.html
В Париже вынесут приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной
В Париже вынесут приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной - РИА Новости, 12.09.2024
В Париже вынесут приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной
Суд Парижа в четверг вынесет приговор двум женщинам, утверждавшим, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:28
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ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Суд Парижа в четверг вынесет приговор двум женщинам, утверждавшим, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Судебный процесс над Наташей Рей и Дельфин Жегусс состоялся в коррекционном трибунале Парижа в июне. Супруга президента не явилась на суд, ее интересы представлял адвокат. Главная обвиняемая Рей также не присутствовала на заседании по причине болезни. Перед судьями предстала лишь 49-летняя Жегусс, в интернете известная как медиум Амандин Руа, которую обвиняют в распространении подготовленных Рей материалов. Первая леди, а также ее брат Жан-Мишель Тронье обвиняют Рей в клевете. Адвокат Брижит Макрон потребовал у обвинения оштрафовать обеих женщин на сумму в 10 тысяч евро каждую в качестве компенсации морального ущерба, а также выплатить около 3 тысяч евро судебных издержек. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой пятидесятилетняя Рей на YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. В нем она утверждала, что школьная учительница Макрона, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте этого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. Он отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
https://ria.ru/20240716/germaniya-1960107528.html
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париж, франция, сша, брижит макрон, youtube, в мире
Париж, Франция, США, Брижит Макрон, YouTube, В мире
В Париже вынесут приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной

Суд Парижа вынесет приговор женщинам, заявлявшим, что Брижит Макрон – мужчина

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
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Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Суд Парижа в четверг вынесет приговор двум женщинам, утверждавшим, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.
Судебный процесс над Наташей Рей и Дельфин Жегусс состоялся в коррекционном трибунале Парижа в июне. Супруга президента не явилась на суд, ее интересы представлял адвокат. Главная обвиняемая Рей также не присутствовала на заседании по причине болезни. Перед судьями предстала лишь 49-летняя Жегусс, в интернете известная как медиум Амандин Руа, которую обвиняют в распространении подготовленных Рей материалов.
Знаки мужчины и женщины - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Немцев будут штрафовать за "неправильное" обращение к трансгендерам
16 июля, 19:23
Первая леди, а также ее брат Жан-Мишель Тронье обвиняют Рей в клевете. Адвокат Брижит Макрон потребовал у обвинения оштрафовать обеих женщин на сумму в 10 тысяч евро каждую в качестве компенсации морального ущерба, а также выплатить около 3 тысяч евро судебных издержек.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой пятидесятилетняя Рей на YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. В нем она утверждала, что школьная учительница Макрона, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте этого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. Он отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
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1 апреля, 20:15
 
ПарижФранцияСШАБрижит МакронYouTubeВ мире
 
 
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