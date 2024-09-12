Мадуро проанализировал дебаты Трампа и Харрис
Мадуро: дебаты Трампа и Харрис показали ускоренный упадок американских элит
© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом в очередной раз продемонстрировали политическое, психологическое и моральное состояние элит США, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, определив его как "ускоренный упадок".
"Дебаты еще раз продемонстрировали, в каком политическом, психологическом и моральном состоянии находится элита США. Она находится в состоянии полного упадка. И я бы сказал, ускоренного. Если анализировать обсуждаемые темы и то, что было сказано, проанализировать качество этих кандидатур, становится понятно, что они не имеют ничего общего с 21-м веком, к которому стремятся народы мира. Сюда входит и народ США, который стремится быть процветающей страной, но и страной, уважающей другие страны", - заявил Мадуро, выступая на закрытии антифашистского конгресса в Каракасе, трансляцию его выступления ведет телеканал VTV.
Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда Харрис сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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