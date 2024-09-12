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Мадуро проанализировал дебаты Трампа и Харрис - РИА Новости, 12.09.2024
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02:35 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/maduro-1972198125.html
Мадуро проанализировал дебаты Трампа и Харрис
Мадуро проанализировал дебаты Трампа и Харрис - РИА Новости, 12.09.2024
Мадуро проанализировал дебаты Трампа и Харрис
Дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом в очередной раз продемонстрировали политическое, психологическое и моральное... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T02:35
2024-09-12T02:35
сша
венесуэла
каракас
дональд трамп
камала харрис
николас мадуро
выборы президента сша — 2024
в мире
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МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом в очередной раз продемонстрировали политическое, психологическое и моральное состояние элит США, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, определив его как "ускоренный упадок". "Дебаты еще раз продемонстрировали, в каком политическом, психологическом и моральном состоянии находится элита США. Она находится в состоянии полного упадка. И я бы сказал, ускоренного. Если анализировать обсуждаемые темы и то, что было сказано, проанализировать качество этих кандидатур, становится понятно, что они не имеют ничего общего с 21-м веком, к которому стремятся народы мира. Сюда входит и народ США, который стремится быть процветающей страной, но и страной, уважающей другие страны", - заявил Мадуро, выступая на закрытии антифашистского конгресса в Каракасе, трансляцию его выступления ведет телеканал VTV. Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда Харрис сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/debaty-1971995900.html
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сша, венесуэла, каракас, дональд трамп, камала харрис, николас мадуро, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп, Камала Харрис, Николас Мадуро, Выборы президента США — 2024, В мире
Мадуро проанализировал дебаты Трампа и Харрис

Мадуро: дебаты Трампа и Харрис показали ускоренный упадок американских элит

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом в очередной раз продемонстрировали политическое, психологическое и моральное состояние элит США, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, определив его как "ускоренный упадок".
"Дебаты еще раз продемонстрировали, в каком политическом, психологическом и моральном состоянии находится элита США. Она находится в состоянии полного упадка. И я бы сказал, ускоренного. Если анализировать обсуждаемые темы и то, что было сказано, проанализировать качество этих кандидатур, становится понятно, что они не имеют ничего общего с 21-м веком, к которому стремятся народы мира. Сюда входит и народ США, который стремится быть процветающей страной, но и страной, уважающей другие страны", - заявил Мадуро, выступая на закрытии антифашистского конгресса в Каракасе, трансляцию его выступления ведет телеканал VTV.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Маск оценил результаты дебатов между Харрис и Трампом
Вчера, 09:51
Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда Харрис сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Кремле не следили за дебатами Трампа и Харрис
Вчера, 13:17
 
СШАВенесуэлаКаракасДональд ТрампКамала ХаррисНиколас МадуроВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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