Запад что-то потребует от Армении за вступление в ЕС, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад потребует от Армении что-то сделать за вступление в ЕС
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад потребует что-то сделать от руководства Армении за вступление в ЕС.
"Но сегодня уже понятно: европейцы, прежде чем он туда (премьер-министр Армении Никол Пашинян в Евросоюз - ред.) вступит, от него еще и от руководства Армении потребуют что-то сделать. За европейцами стоят американцы. Без Америки ничего не делается сегодня там на Западе. Поэтому вот взяли в оборот Армению", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Президент Белоруссии также прокомментировал отношения Белоруссии и Армении. По его словам, "первые наскоки" со стороны руководства Армении были на Белоруссию.
"Ну, ясно, что целился он в нас, а пытался попасть в Россию. Мы с Путиным это прекрасно видели, понимали. И я Путину говорил, и он мне говорил, что нам не надо обострять отношения. Чтобы армянский народ не подумал, что мы против армян. И, как видите, мы никак не реагировали", - отметил Лукашенко.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
Позднее пресс-секретарь белорусского МИД Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией , сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркивал, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
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