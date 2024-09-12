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Белоруссия готова нормализовать отношения с Польшей, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.09.2024
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16:22 12.09.2024 (обновлено: 16:30 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972325779.html
Белоруссия готова нормализовать отношения с Польшей, заявил Лукашенко
Белоруссия готова нормализовать отношения с Польшей, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.09.2024
Белоруссия готова нормализовать отношения с Польшей, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов хоть завтра нормализовать отношения с Варшавой. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:22
2024-09-12T16:30
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов хоть завтра нормализовать отношения с Варшавой."Мне перед нашими поляками, перед вами, абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними (с Польшей - ред.) отношения", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко на встрече с представителями различных национальностей, проживающих в Белоруссии.Вместе с тем президент Белоруссии перечислил целый ряд действий польской стороны, которые не направлены на урегулирование отношений."Зачем (в Польше - ред.) закрыли погранпереходы? Ведь там по живому граница проходила. На могилу нельзя попасть. Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он в Польше враг. Почему? Поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши", - отметил белорусский лидер.По его словам, в Белоруссии хотят, "чтобы было тихо, спокойно здесь и в Польше"."Если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они должны понимать, что нас на колени поставить невозможно. Это пустое дело. Это потратить деньги, а, не дай бог, погубят людей", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972292840.html
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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, минск
В мире, Белоруссия, Польша, Александр Лукашенко, Минск
Белоруссия готова нормализовать отношения с Польшей, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия готова нормализовать отношения с Польшей хоть завтра

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов хоть завтра нормализовать отношения с Варшавой.
"Мне перед нашими поляками, перед вами, абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними (с Польшей - ред.) отношения", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко на встрече с представителями различных национальностей, проживающих в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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Вместе с тем президент Белоруссии перечислил целый ряд действий польской стороны, которые не направлены на урегулирование отношений.
"Зачем (в Польше - ред.) закрыли погранпереходы? Ведь там по живому граница проходила. На могилу нельзя попасть. Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он в Польше враг. Почему? Поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши", - отметил белорусский лидер.
По его словам, в Белоруссии хотят, "чтобы было тихо, спокойно здесь и в Польше".
"Если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они должны понимать, что нас на колени поставить невозможно. Это пустое дело. Это потратить деньги, а, не дай бог, погубят людей", - отметил Лукашенко.
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В миреБелоруссияПольшаАлександр ЛукашенкоМинск
 
 
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