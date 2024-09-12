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Никому не удастся покорить Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.09.2024
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16:16 12.09.2024 (обновлено: 16:20 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972324581.html
Никому не удастся покорить Белоруссию, заявил Лукашенко
Никому не удастся покорить Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.09.2024
Никому не удастся покорить Белоруссию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покорить Белоруссию никому не удастся, поскольку у нее "достаточно друзей", а сами белорусы "не лыком... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:16
2024-09-12T16:20
белоруссия
александр лукашенко
польша
в мире
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МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покорить Белоруссию никому не удастся, поскольку у нее "достаточно друзей", а сами белорусы "не лыком шиты"."Послушайте, это абсолютно невозможно. Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты. Тем более в этой болотисто-лесистой местности. Невозможно здесь воевать. Это положишь тучу - миллионы людей погибнут", - приводит госагенство Белта слова Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Белоруссии.По его словам, "Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлые, сделать марионеткой Соединенных Штатов Америки"."Ну, зачем 5% ВВП, миллиарды долларов, полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу? Ну, а нам, что нам от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что нужно полякам от нас? Ну, понятно, надо опять Западную Беларусь, Западную Украину туда (в состав Польши - ред.). Кто-то еще вот этими амбициями страдает", - сказал белорусский лидер.В начале сентября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна в будущем году поставит "мировой рекорд" по оборонным расходам, это будет 4,7% польского ВВП. В конце августа радиостанция RMF FM сообщала, что правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП.
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972292840.html
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белоруссия, александр лукашенко, польша, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Польша, В мире
Никому не удастся покорить Белоруссию, заявил Лукашенко

Лукашенко: у нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покорить Белоруссию никому не удастся, поскольку у нее "достаточно друзей", а сами белорусы "не лыком шиты".
"Послушайте, это абсолютно невозможно. Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты. Тем более в этой болотисто-лесистой местности. Невозможно здесь воевать. Это положишь тучу - миллионы людей погибнут", - приводит госагенство Белта слова Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Ереван захотел на Запад несмотря на помощь Минска, заявил Лукашенко
Вчера, 14:14
По его словам, "Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлые, сделать марионеткой Соединенных Штатов Америки".
"Ну, зачем 5% ВВП, миллиарды долларов, полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу? Ну, а нам, что нам от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что нужно полякам от нас? Ну, понятно, надо опять Западную Беларусь, Западную Украину туда (в состав Польши - ред.). Кто-то еще вот этими амбициями страдает", - сказал белорусский лидер.
В начале сентября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна в будущем году поставит "мировой рекорд" по оборонным расходам, это будет 4,7% польского ВВП. В конце августа радиостанция RMF FM сообщала, что правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Белорусский дипломат объяснил феномен Лукашенко как "народного Батьки"
Вчера, 03:30
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоПольшаВ мире
 
 
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