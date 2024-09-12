https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972324581.html
Никому не удастся покорить Белоруссию, заявил Лукашенко
Никому не удастся покорить Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.09.2024
Никому не удастся покорить Белоруссию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покорить Белоруссию никому не удастся, поскольку у нее "достаточно друзей", а сами белорусы "не лыком... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:16
2024-09-12T16:16
2024-09-12T16:20
белоруссия
александр лукашенко
польша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покорить Белоруссию никому не удастся, поскольку у нее "достаточно друзей", а сами белорусы "не лыком шиты"."Послушайте, это абсолютно невозможно. Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты. Тем более в этой болотисто-лесистой местности. Невозможно здесь воевать. Это положишь тучу - миллионы людей погибнут", - приводит госагенство Белта слова Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Белоруссии.По его словам, "Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлые, сделать марионеткой Соединенных Штатов Америки"."Ну, зачем 5% ВВП, миллиарды долларов, полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу? Ну, а нам, что нам от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что нужно полякам от нас? Ну, понятно, надо опять Западную Беларусь, Западную Украину туда (в состав Польши - ред.). Кто-то еще вот этими амбициями страдает", - сказал белорусский лидер.В начале сентября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна в будущем году поставит "мировой рекорд" по оборонным расходам, это будет 4,7% польского ВВП. В конце августа радиостанция RMF FM сообщала, что правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП.
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972292840.html
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972200566.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, польша, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Польша, В мире
Никому не удастся покорить Белоруссию, заявил Лукашенко
Лукашенко: у нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покорить Белоруссию никому не удастся, поскольку у нее "достаточно друзей", а сами белорусы "не лыком шиты".
"Послушайте, это абсолютно невозможно. Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты. Тем более в этой болотисто-лесистой местности. Невозможно здесь воевать. Это положишь тучу - миллионы людей погибнут", - приводит госагенство Белта слова Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Белоруссии.
По его словам, "Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлые, сделать марионеткой Соединенных Штатов Америки".
"Ну, зачем 5% ВВП, миллиарды долларов, полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу
? Ну, а нам, что нам от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что нужно полякам от нас? Ну, понятно, надо опять Западную Беларусь, Западную Украину туда (в состав Польши - ред.). Кто-то еще вот этими амбициями страдает", - сказал белорусский лидер.
В начале сентября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна в будущем году поставит "мировой рекорд" по оборонным расходам, это будет 4,7% польского ВВП. В конце августа радиостанция RMF FM сообщала, что правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП.