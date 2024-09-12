https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972292840.html

Ереван захотел на Запад несмотря на помощь Минска, заявил Лукашенко

Ереван захотел на Запад несмотря на помощь Минска, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.09.2024

Ереван захотел на Запад несмотря на помощь Минска, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск старался помогать Еревану, сотрудничали как с самыми близкими людьми, но Армения захотела на Запад. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:14

2024-09-12T14:14

2024-09-12T14:25

белоруссия

в мире

армения

александр лукашенко

евросоюз

камала харрис

никол пашинян

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948232944_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_caff5a2ec6b227406e55f67a09c73b79.jpg

МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск старался помогать Еревану, сотрудничали как с самыми близкими людьми, но Армения захотела на Запад."Неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде, при всех недостатках и нюансах строились добрые отношения с Арменией. Поверьте, нашей вины в этом абсолютно нет. Мы всячески старались помогать армянам, мы сотрудничали как с самыми близки людьми, помогали всячески. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Белоруссии.По его словам, "мы не против сотрудничества с Западом, американцами, но вы же видите их политику"."Завтра новое руководство придет в Америке к власти, даже старое-новое (Камала Харрис и так далее), - вы посмотрите, совсем другая будет политика. У них привычка такая: "А вы кто? Мы вас не знаем. - Как не знаете, мы же с вами дружили, вы нам оружие поставляли… - Нет, это были не мы", - привел Лукашенко пример логики общения американского истеблишментаОн отметил, что постоянно об этом говорил руководству Армении."Если, говорю, вы не понимаете, так я уже древний человек в политике. Я видел многое. Им верить нельзя", - сказал президент Белоруссии.При этом он отметил, что "армяне очень умные люди"."В ближайшее время они разберутся, где их счастье", - сказал Лукашенко.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".Позднее пресс-секретарь белорусского МИД Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркивал, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.

https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971487725.html

https://ria.ru/20240909/latviya-1971666099.html

https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972200566.html

белоруссия

армения

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, армения, александр лукашенко, евросоюз, камала харрис, никол пашинян, минск