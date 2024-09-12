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Ереван захотел на Запад несмотря на помощь Минска, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.09.2024
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14:14 12.09.2024 (обновлено: 14:25 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972292840.html
Ереван захотел на Запад несмотря на помощь Минска, заявил Лукашенко
Ереван захотел на Запад несмотря на помощь Минска, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.09.2024
Ереван захотел на Запад несмотря на помощь Минска, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск старался помогать Еревану, сотрудничали как с самыми близкими людьми, но Армения захотела на Запад. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:14
2024-09-12T14:25
белоруссия
в мире
армения
александр лукашенко
евросоюз
камала харрис
никол пашинян
минск
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МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск старался помогать Еревану, сотрудничали как с самыми близкими людьми, но Армения захотела на Запад."Неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде, при всех недостатках и нюансах строились добрые отношения с Арменией. Поверьте, нашей вины в этом абсолютно нет. Мы всячески старались помогать армянам, мы сотрудничали как с самыми близки людьми, помогали всячески. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Белоруссии.По его словам, "мы не против сотрудничества с Западом, американцами, но вы же видите их политику"."Завтра новое руководство придет в Америке к власти, даже старое-новое (Камала Харрис и так далее), - вы посмотрите, совсем другая будет политика. У них привычка такая: "А вы кто? Мы вас не знаем. - Как не знаете, мы же с вами дружили, вы нам оружие поставляли… - Нет, это были не мы", - привел Лукашенко пример логики общения американского истеблишментаОн отметил, что постоянно об этом говорил руководству Армении."Если, говорю, вы не понимаете, так я уже древний человек в политике. Я видел многое. Им верить нельзя", - сказал президент Белоруссии.При этом он отметил, что "армяне очень умные люди"."В ближайшее время они разберутся, где их счастье", - сказал Лукашенко.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".Позднее пресс-секретарь белорусского МИД Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркивал, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971487725.html
https://ria.ru/20240909/latviya-1971666099.html
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972200566.html
белоруссия
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белоруссия, в мире, армения, александр лукашенко, евросоюз, камала харрис, никол пашинян, минск
Белоруссия, В мире, Армения, Александр Лукашенко, Евросоюз, Камала Харрис, Никол Пашинян, Минск
Ереван захотел на Запад несмотря на помощь Минска, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия помогала Армении, но она захотела на Запад

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск старался помогать Еревану, сотрудничали как с самыми близкими людьми, но Армения захотела на Запад.
"Неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде, при всех недостатках и нюансах строились добрые отношения с Арменией. Поверьте, нашей вины в этом абсолютно нет. Мы всячески старались помогать армянам, мы сотрудничали как с самыми близки людьми, помогали всячески. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко
8 сентября, 22:42
По его словам, "мы не против сотрудничества с Западом, американцами, но вы же видите их политику".
"Завтра новое руководство придет в Америке к власти, даже старое-новое (Камала Харрис и так далее), - вы посмотрите, совсем другая будет политика. У них привычка такая: "А вы кто? Мы вас не знаем. - Как не знаете, мы же с вами дружили, вы нам оружие поставляли… - Нет, это были не мы", - привел Лукашенко пример логики общения американского истеблишмента
Он отметил, что постоянно об этом говорил руководству Армении.
"Если, говорю, вы не понимаете, так я уже древний человек в политике. Я видел многое. Им верить нельзя", - сказал президент Белоруссии.
При этом он отметил, что "армяне очень умные люди".
"В ближайшее время они разберутся, где их счастье", - сказал Лукашенко.
Рига - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии
9 сентября, 17:39
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
Позднее пресс-секретарь белорусского МИД Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркивал, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Белорусский дипломат объяснил феномен Лукашенко как "народного Батьки"
Вчера, 03:30
 
БелоруссияВ миреАрменияАлександр ЛукашенкоЕвросоюзКамала ХаррисНикол ПашинянМинск
 
 
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