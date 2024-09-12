https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972200566.html

Белорусский дипломат объяснил феномен Лукашенко как "народного Батьки"

Белорусский дипломат объяснил феномен Лукашенко как "народного Батьки" - РИА Новости, 12.09.2024

Белорусский дипломат объяснил феномен Лукашенко как "народного Батьки"

Феномен белорусского лидера Александра Лукашенко как "народного Батьки" родился от близости к "простому человеку", отсутствия в стране "неприкасаемых" и от... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T03:30

2024-09-12T03:30

2024-09-12T03:30

александр лукашенко

белоруссия

россия

минск

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Феномен белорусского лидера Александра Лукашенко как "народного Батьки" родился от близости к "простому человеку", отсутствия в стране "неприкасаемых" и от того, что его вес в мировых политикоформирующих кругах значительно превышает ресурсные возможности самой страны, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в РФ Александр Шпаковский. "С первых лет президентства Лукашенко народ окрестил белорусского лидера "Батькой", что в славянской традиции свидетельствует о близости руководителя к "простому человеку", понятном искреннем характере проводимой политики, высоком авторитете с точки зрения принятия конечных решений в сложных ситуациях и трактовке тех или иных событий в контексте "правды и справедливости", - отметил белорусский дипломат в авторской статье в журнале "Национальная оборона", который скоро выйдет в свет. При этом он подчеркнул, что "неприкосновенных" в Белоруссии не было, нет и не будет. "Чем ближе к президенту, тем выше персональная ответственность за допущенные ошибки. Принципиальный жесткий подход Александра Лукашенко к бесхозяйственности, халатности, коррупции широко известен в стране и мире", - заявил Шпаковский. Сам глава государства, как отметил дипломат, неоднократно с иронией вспоминал нелепые западные штампы о "последнем диктаторе Европы", подчеркивая, что относится к своим обязанностям как к "работе", что перекликается с идеями служения и верности, характерными для русской философии. "Если вы думаете, что, находясь у этой власти, я что-то чрезмерное получил, и получил ли вообще, вы ошибаетесь. Ничего подобного. Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю. А не властвую", – процитировал Лукашенко белорусский посланник. Он также высказал мнение, что вес Лукашенко в мировых политикоформирующих кругах значительно превышает ресурсные возможности Белоруссии. "Даже враги вынуждены уважать белорусского лидера, который уже не раз играл судьбоносную роль на международной арене. В современной суровой обстановке, когда перед человечеством всерьез маячит призрак Третьей мировой войны с применением ядерного оружия, мудрость и опыт Александра Лукашенко как никогда востребованы белорусским народом, союзной Российской Федерацией, многочисленными друзьями и партнерами Минска на международной арене", - отметил Шпаковский.

https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971839150.html

https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971825348.html

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александр лукашенко, белоруссия, россия, минск