https://ria.ru/20240912/london-1972387477.html

Посольство России прокомментировало визит главы МИД Британии в Киев

Посольство России прокомментировало визит главы МИД Британии в Киев - РИА Новости, 12.09.2024

Посольство России прокомментировало визит главы МИД Британии в Киев

Новая обещанная Великобританией помощь Киеву "сгорит" в зоне специальной военной операции или растворится в карманах украинских элит, говорится в комментарии... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T21:19

2024-09-12T21:19

2024-09-12T21:28

в мире

россия

киев

энтони блинкен

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Новая обещанная Великобританией помощь Киеву "сгорит" в зоне специальной военной операции или растворится в карманах украинских элит, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости."Под сбивчивый экскурс в историю то ли "российского империализма", то ли британской работорговли Киеву обещают всё новые транши помощи и денег. Эти вложения, как и все предыдущие, быстро "сгорят" в зоне СВО или, что вероятнее, растворятся в бездонных карманах коррумпированных украинских элит", - заявили в дипмиссии, комментируя объявленную во время визита в Киев главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми помощь.Кроме того, результаты пребывания министра в компании американского коллеги Энтони Блинкена в украинской столице свидетельствуют о продолжающейся увлечённости Лондона погоней за несбыточной целью нанесения нашей стране "стратегического поражения", заявили в посольстве."В июле... лейбористы пришли к власти на запрос британского общества на перемены. Теперь же не нашли ничего лучшего, как открыть свой первый же политический сезон уже набившими оскомину при их предшественниках ритуальными заверениями в намерении "стоять до конца" с дискредитировавшим себя преступным режимом (Владимира) Зеленского", - говорится в комментарии.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

россия

киев

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, энтони блинкен, великобритания