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Посольство России прокомментировало визит главы МИД Британии в Киев - РИА Новости, 12.09.2024
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21:19 12.09.2024 (обновлено: 21:28 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/london-1972387477.html
Посольство России прокомментировало визит главы МИД Британии в Киев
Посольство России прокомментировало визит главы МИД Британии в Киев - РИА Новости, 12.09.2024
Посольство России прокомментировало визит главы МИД Британии в Киев
Новая обещанная Великобританией помощь Киеву "сгорит" в зоне специальной военной операции или растворится в карманах украинских элит, говорится в комментарии... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:19
2024-09-12T21:28
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Новая обещанная Великобританией помощь Киеву "сгорит" в зоне специальной военной операции или растворится в карманах украинских элит, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости."Под сбивчивый экскурс в историю то ли "российского империализма", то ли британской работорговли Киеву обещают всё новые транши помощи и денег. Эти вложения, как и все предыдущие, быстро "сгорят" в зоне СВО или, что вероятнее, растворятся в бездонных карманах коррумпированных украинских элит", - заявили в дипмиссии, комментируя объявленную во время визита в Киев главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми помощь.Кроме того, результаты пребывания министра в компании американского коллеги Энтони Блинкена в украинской столице свидетельствуют о продолжающейся увлечённости Лондона погоней за несбыточной целью нанесения нашей стране "стратегического поражения", заявили в посольстве."В июле... лейбористы пришли к власти на запрос британского общества на перемены. Теперь же не нашли ничего лучшего, как открыть свой первый же политический сезон уже набившими оскомину при их предшественниках ритуальными заверениями в намерении "стоять до конца" с дискредитировавшим себя преступным режимом (Владимира) Зеленского", - говорится в комментарии.
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в мире, россия, киев, энтони блинкен, великобритания
В мире, Россия, Киев, Энтони Блинкен, Великобритания
Посольство России прокомментировало визит главы МИД Британии в Киев

Посольство РФ: визит главы МИД Британии в Киев показал несбыточные цели Лондона

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Новая обещанная Великобританией помощь Киеву "сгорит" в зоне специальной военной операции или растворится в карманах украинских элит, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости.
"Под сбивчивый экскурс в историю то ли "российского империализма", то ли британской работорговли Киеву обещают всё новые транши помощи и денег. Эти вложения, как и все предыдущие, быстро "сгорят" в зоне СВО или, что вероятнее, растворятся в бездонных карманах коррумпированных украинских элит", - заявили в дипмиссии, комментируя объявленную во время визита в Киев главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми помощь.
Кроме того, результаты пребывания министра в компании американского коллеги Энтони Блинкена в украинской столице свидетельствуют о продолжающейся увлечённости Лондона погоней за несбыточной целью нанесения нашей стране "стратегического поражения", заявили в посольстве.
"В июле... лейбористы пришли к власти на запрос британского общества на перемены. Теперь же не нашли ничего лучшего, как открыть свой первый же политический сезон уже набившими оскомину при их предшественниках ритуальными заверениями в намерении "стоять до конца" с дискредитировавшим себя преступным режимом (Владимира) Зеленского", - говорится в комментарии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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