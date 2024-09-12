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У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами - РИА Новости, 12.09.2024
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04:54 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/lodka-1972202799.html
У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами
У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами - РИА Новости, 12.09.2024
У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами
Трое мужчин на маломерном судне пропали в Охотском море у южного побережья Сахалина, ведется поиск группы, информирует Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T04:54
2024-09-12T04:54
сахалин
охотское море
корсаковский городской округ
происшествия
дальневосточная транспортная прокуратура
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Трое мужчин на маломерном судне пропали в Охотском море у южного побережья Сахалина, ведется поиск группы, информирует Дальневосточная транспортная прокуратура. "По предварительной информации, 11 сентября около 12.00 (04.00 мск) трое мужчин выдвинулись на маломерном судне через протоку озера Птичье в районе Корсаковского городского округа Сахалинской области в Охотское море. В настоящее время их местоположение неизвестно. Проводятся поисково-спасательные мероприятия", - отмечается в сообщении ведомства. Выяснением обстоятельств происшествия занимается сахалинская транспортная прокуратура.
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сахалин
охотское море
корсаковский городской округ
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сахалин, охотское море, корсаковский городской округ, происшествия, дальневосточная транспортная прокуратура
Сахалин, Охотское море, Корсаковский городской округ, Происшествия, Дальневосточная транспортная прокуратура
У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами

У южного побережья Сахалина пропало маломерное судно с тремя мужчинами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Трое мужчин на маломерном судне пропали в Охотском море у южного побережья Сахалина, ведется поиск группы, информирует Дальневосточная транспортная прокуратура.
"По предварительной информации, 11 сентября около 12.00 (04.00 мск) трое мужчин выдвинулись на маломерном судне через протоку озера Птичье в районе Корсаковского городского округа Сахалинской области в Охотское море. В настоящее время их местоположение неизвестно. Проводятся поисково-спасательные мероприятия", - отмечается в сообщении ведомства.
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Выяснением обстоятельств происшествия занимается сахалинская транспортная прокуратура.
 
СахалинОхотское мореКорсаковский городской округПроисшествияДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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