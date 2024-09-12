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У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами
У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами - РИА Новости, 12.09.2024
У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами
Трое мужчин на маломерном судне пропали в Охотском море у южного побережья Сахалина, ведется поиск группы, информирует Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T04:54
2024-09-12T04:54
2024-09-12T04:54
сахалин
охотское море
корсаковский городской округ
происшествия
дальневосточная транспортная прокуратура
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Трое мужчин на маломерном судне пропали в Охотском море у южного побережья Сахалина, ведется поиск группы, информирует Дальневосточная транспортная прокуратура. "По предварительной информации, 11 сентября около 12.00 (04.00 мск) трое мужчин выдвинулись на маломерном судне через протоку озера Птичье в районе Корсаковского городского округа Сахалинской области в Охотское море. В настоящее время их местоположение неизвестно. Проводятся поисково-спасательные мероприятия", - отмечается в сообщении ведомства. Выяснением обстоятельств происшествия занимается сахалинская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20240904/migranty-1970617793.html
сахалин
охотское море
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сахалин, охотское море, корсаковский городской округ, происшествия, дальневосточная транспортная прокуратура
Сахалин, Охотское море, Корсаковский городской округ, Происшествия, Дальневосточная транспортная прокуратура
У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами
У южного побережья Сахалина пропало маломерное судно с тремя мужчинами