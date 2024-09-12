https://ria.ru/20240912/lodka-1972202799.html

У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами

У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами - РИА Новости, 12.09.2024

У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами

Трое мужчин на маломерном судне пропали в Охотском море у южного побережья Сахалина, ведется поиск группы, информирует Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T04:54

2024-09-12T04:54

2024-09-12T04:54

сахалин

охотское море

корсаковский городской округ

происшествия

дальневосточная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Трое мужчин на маломерном судне пропали в Охотском море у южного побережья Сахалина, ведется поиск группы, информирует Дальневосточная транспортная прокуратура. "По предварительной информации, 11 сентября около 12.00 (04.00 мск) трое мужчин выдвинулись на маломерном судне через протоку озера Птичье в районе Корсаковского городского округа Сахалинской области в Охотское море. В настоящее время их местоположение неизвестно. Проводятся поисково-спасательные мероприятия", - отмечается в сообщении ведомства. Выяснением обстоятельств происшествия занимается сахалинская транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20240904/migranty-1970617793.html

сахалин

охотское море

корсаковский городской округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, охотское море, корсаковский городской округ, происшествия, дальневосточная транспортная прокуратура