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В Литве признали, что наемники в ВСУ получают разрешение от властей страны - РИА Новости, 12.09.2024
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13:31 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/litva-1972283170.html
В Литве признали, что наемники в ВСУ получают разрешение от властей страны
В Литве признали, что наемники в ВСУ получают разрешение от властей страны - РИА Новости, 12.09.2024
В Литве признали, что наемники в ВСУ получают разрешение от властей страны
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте признала, что для участия в военных действиях в армии другого государства литовские граждане получают разрешение от... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:31
2024-09-12T13:31
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте признала, что для участия в военных действиях в армии другого государства литовские граждане получают разрешение от властей республики по существующей процедуре. По данным министерства обороны России на 14 марта 2024 года, на Украине был уничтожен 81 из 174 литовских наемников. Граждане Литвы входят в число лиц, против которых Следственный комитет России расследует уголовные дела в связи с наемничеством. В Литве официально сообщалось о гибели только одного наемника. "Согласно всем законодательным актам, человек может воевать в армии другой страны только в том случае, если он получил разрешение. У нас есть такие процедуры", - сказала Билотайте в эфире радио Žinių. Она также сообщила, что гражданин Литвы Кестутис Кветкус, который, по неподтвержденным данным, принимал участие в военных действиях на стороне России, после проверок будет незамедлительно лишен литовского гражданства, несмотря на то, что оно у него единственное. Минобороны РФ неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
https://ria.ru/20240911/litva-1972117525.html
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в мире, литва, россия, украина
В мире, Литва, Россия, Украина
В Литве признали, что наемники в ВСУ получают разрешение от властей страны

Глава МВД Литвы: чтобы воевать в армии другой страны, нужно получить разрешение

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащий литовской армии во время учений
Военнослужащий литовской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащий литовской армии во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте признала, что для участия в военных действиях в армии другого государства литовские граждане получают разрешение от властей республики по существующей процедуре.
По данным министерства обороны России на 14 марта 2024 года, на Украине был уничтожен 81 из 174 литовских наемников. Граждане Литвы входят в число лиц, против которых Следственный комитет России расследует уголовные дела в связи с наемничеством. В Литве официально сообщалось о гибели только одного наемника.
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"Согласно всем законодательным актам, человек может воевать в армии другой страны только в том случае, если он получил разрешение. У нас есть такие процедуры", - сказала Билотайте в эфире радио Žinių.
Она также сообщила, что гражданин Литвы Кестутис Кветкус, который, по неподтвержденным данным, принимал участие в военных действиях на стороне России, после проверок будет незамедлительно лишен литовского гражданства, несмотря на то, что оно у него единственное.
Минобороны РФ неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
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