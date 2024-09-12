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НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров - РИА Новости, 12.09.2024
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11:18 12.09.2024 (обновлено: 11:29 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/lavrov-1972241257.html
НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров
НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров - РИА Новости, 12.09.2024
НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров
Специалисты НАТО координируют удары по гражданским объектам на территории России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:18
2024-09-12T11:29
россия
нато
украинский демократический альянс за реформы (удар)
сергей лавров
киев
украина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты НАТО координируют удары по гражданским объектам на территории России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Натовцы передают Киеву помимо вооружений данные своей военно-космической разведки. Эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине российской территории. Цели эти - жилые дома, объекты жизнеобеспечения, энергетическая и промышленная инфраструктура, ну и просто социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники. Западные военные специалисты буквально в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами поражения по тем целям, о которых я сказал, по сугубо гражданским целям", - сказал он в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
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россия, нато, украинский демократический альянс за реформы (удар), сергей лавров, киев, украина, в мире
Россия, НАТО, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Сергей Лавров, Киев, Украина, В мире
НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров

Лавров: НАТО координирует украинские удары по гражданской инфраструктуре РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты НАТО координируют удары по гражданским объектам на территории России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Натовцы передают Киеву помимо вооружений данные своей военно-космической разведки. Эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине российской территории. Цели эти - жилые дома, объекты жизнеобеспечения, энергетическая и промышленная инфраструктура, ну и просто социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники. Западные военные специалисты буквально в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами поражения по тем целям, о которых я сказал, по сугубо гражданским целям", - сказал он в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Лавров назвал обстановку в районе Курской АЭС очень напряженной
11:27
 
РоссияНАТОУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Сергей ЛавровКиевУкраинаВ мире
 
 
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