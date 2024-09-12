https://ria.ru/20240912/lavrov-1972241257.html

НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров

НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров - РИА Новости, 12.09.2024

НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров

Специалисты НАТО координируют удары по гражданским объектам на территории России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:18

2024-09-12T11:18

2024-09-12T11:29

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нато

украинский демократический альянс за реформы (удар)

сергей лавров

киев

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты НАТО координируют удары по гражданским объектам на территории России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Натовцы передают Киеву помимо вооружений данные своей военно-космической разведки. Эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине российской территории. Цели эти - жилые дома, объекты жизнеобеспечения, энергетическая и промышленная инфраструктура, ну и просто социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники. Западные военные специалисты буквально в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами поражения по тем целям, о которых я сказал, по сугубо гражданским целям", - сказал он в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20240912/aes-1972244335.html

россия

киев

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россия, нато, украинский демократический альянс за реформы (удар), сергей лавров, киев, украина, в мире