https://ria.ru/20240912/lavrov-1972241257.html
НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров
НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров - РИА Новости, 12.09.2024
НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров
Специалисты НАТО координируют удары по гражданским объектам на территории России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:18
2024-09-12T11:18
2024-09-12T11:29
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты НАТО координируют удары по гражданским объектам на территории России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Натовцы передают Киеву помимо вооружений данные своей военно-космической разведки. Эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине российской территории. Цели эти - жилые дома, объекты жизнеобеспечения, энергетическая и промышленная инфраструктура, ну и просто социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники. Западные военные специалисты буквально в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами поражения по тем целям, о которых я сказал, по сугубо гражданским целям", - сказал он в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20240912/aes-1972244335.html
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россия, нато, украинский демократический альянс за реформы (удар), сергей лавров, киев, украина, в мире
Россия, НАТО, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Сергей Лавров, Киев, Украина, В мире
НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров
Лавров: НАТО координирует украинские удары по гражданской инфраструктуре РФ