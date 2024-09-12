https://ria.ru/20240912/latviya-1972329940.html

В Латвии могут конфисковать автомобили с белорусскими номерами

В Латвии могут конфисковать автомобили с белорусскими номерами - РИА Новости, 12.09.2024

В Латвии могут конфисковать автомобили с белорусскими номерами

Парламент Латвии утвердил поправки к закону, в соответствии с которыми находящиеся в стране транспортные средства с белорусскими номерами должны быть... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:38

2024-09-12T16:38

2024-09-12T16:38

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Парламент Латвии утвердил поправки к закону, в соответствии с которыми находящиеся в стране транспортные средства с белорусскими номерами должны быть перерегистрированы на латышские или покинуть страну до 31 октября, иначе они будут конфискованы. "Закон предусматривает, что зарегистрированные в Белоруссии транспортные средства, которые находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября. Если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из страны в указанный срок, его могут конфисковать", - сообщила пресс-служба сейма. Соответствующий законопроект в четверг в срочном порядке утвердили депутаты латвийского парламента. Исключение составляют автомобили с дипломатическими номерами и средства передвижения лиц с ограниченными возможностями. Ранее латвийская служба государственных доходов сообщила, что с 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами - легковыми автомобилями - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией.

https://ria.ru/20240909/latviya-1971666099.html

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в мире, авто, латвия, белоруссия, россия