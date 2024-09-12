В Латвии могут конфисковать автомобили с белорусскими номерами
Автомобили с белорусскими номерами должны покинуть Латвию до 31 октября
© Depositphotos.com / Vitalez1988Город Рига
© Depositphotos.com / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Парламент Латвии утвердил поправки к закону, в соответствии с которыми находящиеся в стране транспортные средства с белорусскими номерами должны быть перерегистрированы на латышские или покинуть страну до 31 октября, иначе они будут конфискованы.
"Закон предусматривает, что зарегистрированные в Белоруссии транспортные средства, которые находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября. Если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из страны в указанный срок, его могут конфисковать", - сообщила пресс-служба сейма.
Соответствующий законопроект в четверг в срочном порядке утвердили депутаты латвийского парламента. Исключение составляют автомобили с дипломатическими номерами и средства передвижения лиц с ограниченными возможностями.
Ранее латвийская служба государственных доходов сообщила, что с 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами - легковыми автомобилями - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией.
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