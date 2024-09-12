МВД прокомментировало данные о применении оружия во время драки на Кубани
МВД: полиция не применяла табельное оружие для усмирения участников драки
© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
© Кадр видео из соцсетей
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Полиция не применяла табельное оружие для усмирения участников массовой драки в Афипском, заявили в ГУМВД Краснодарского края. Об этом сообщили в Telegram-канале кубанского главка.
"В некоторых СМИ распространяется недостоверная информация по поводу инцидента, произошедшего 7 сентября в поселке Афипском Северского района. По результатам проведенных проверочных мероприятий установлено, что при урегулировании конфликта сотрудники полиции не применяли табельное оружие", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что не подтвердилась информация и о том, что во время конфликты имели место автоматные очереди.
Видео с потасовкой было опубликовано в ранее в соцсетях. По предварительным данным полиции, конфликт завязался из-за девушки недалеко от местного Дома культуры в поселке Афипский. В районной администрации Северского района пояснили, что никто не пострадал, следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", а 8 сентября правоохранители сообщили о задержании более 40 участников драки.
Во вторник один из участников драки - уроженец Чечни - был заключен под стражу на два месяца. Кроме того, 12 человек были арестованы на сроки от двух до семи суток за неповиновение сотрудникам полиции.
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