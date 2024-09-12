https://ria.ru/20240912/kuban-1972286062.html

МВД прокомментировало данные о применении оружия во время драки на Кубани

МВД прокомментировало данные о применении оружия во время драки на Кубани - РИА Новости, 12.09.2024

МВД прокомментировало данные о применении оружия во время драки на Кубани

Полиция не применяла табельное оружие для усмирения участников массовой драки в Афипском, заявили в ГУМВД Краснодарского края. Об этом сообщили в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:43

2024-09-12T13:43

2024-09-12T13:43

происшествия

северский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Полиция не применяла табельное оружие для усмирения участников массовой драки в Афипском, заявили в ГУМВД Краснодарского края. Об этом сообщили в Telegram-канале кубанского главка."В некоторых СМИ распространяется недостоверная информация по поводу инцидента, произошедшего 7 сентября в поселке Афипском Северского района. По результатам проведенных проверочных мероприятий установлено, что при урегулировании конфликта сотрудники полиции не применяли табельное оружие", - сказано в сообщении.Отмечается, что не подтвердилась информация и о том, что во время конфликты имели место автоматные очереди. Видео с потасовкой было опубликовано в ранее в соцсетях. По предварительным данным полиции, конфликт завязался из-за девушки недалеко от местного Дома культуры в поселке Афипский. В районной администрации Северского района пояснили, что никто не пострадал, следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", а 8 сентября правоохранители сообщили о задержании более 40 участников драки. Во вторник один из участников драки - уроженец Чечни - был заключен под стражу на два месяца. Кроме того, 12 человек были арестованы на сроки от двух до семи суток за неповиновение сотрудникам полиции.

https://ria.ru/20240901/draka-1969858615.html

https://ria.ru/20240903/anapa-1970314176.html

северский район

краснодарский край

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происшествия, северский район, краснодарский край