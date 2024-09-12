https://ria.ru/20240912/krym-1972348488.html
Крым оказался частично обесточен из-за аварии на сетях
Крым оказался частично обесточен из-за аварии на сетях - РИА Новости, 12.09.2024
Крым оказался частично обесточен из-за аварии на сетях
В Крыму более 10 тысяч человек остались без электроснабжения из-за аварии, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:42
2024-09-12T17:42
2024-09-12T17:42
происшествия
симферополь
крымэнерго
масштабное отключение света в приморье
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. В Крыму более 10 тысяч человек остались без электроснабжения из-за аварии, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в своем Telegram-канале. "В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы", - написал Воронкин. По его словам, без света остались семь сел в Бахчисарайском районе (свыше 2 тысяч человек), восемь сел в Симферопольском районе (1525 человек) и частично Симферополь (6451 человек).
https://ria.ru/20240911/energodar-1971990176.html
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происшествия, симферополь, крымэнерго, масштабное отключение света в приморье, республика крым, россия, общество
Происшествия, Симферополь, Крымэнерго, Масштабное отключение света в Приморье, Республика Крым, Россия, Общество
Крым оказался частично обесточен из-за аварии на сетях
В Крыму более десяти тысяч человек остались без света из-за аварии на сетях