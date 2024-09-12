https://ria.ru/20240912/krym-1972210141.html

В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений

В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений - РИА Новости, 12.09.2024

В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений

Жара в Симферополе побила температурный рекорд для 11 сентября за более чем 100 лет наблюдений, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:48

2024-09-12T07:48

2024-09-12T11:40

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Жара в Симферополе побила температурный рекорд для 11 сентября за более чем 100 лет наблюдений, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. "Накануне в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температуры за всю историю наблюдений. На метеостанциях зафиксирована температура 35,1 градуса. Это на 3,4 градуса больше максимального значения, которое было ранее установлено в 2017 году — тогда рекорд составил 31,7 градуса", — говорится в релизе.В гидрометцентре добавили, что из всех районов Крыма жарче всего было именно в Симферополе.Жару определил пришедший со Средиземноморья теплый фронт. Уже сегодня на полуострове начались дожди, которые сбили температурный фон на несколько градусов. Лето в Крыму выдалось очень жарким, со значительным недобором осадков. В июле и августе на полуострове отмечалось несколько температурных рекордов.

https://ria.ru/20240822/chislo-1967738723.html

симферополь

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симферополь, общество