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В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений
В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений - РИА Новости, 12.09.2024
В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений
Жара в Симферополе побила температурный рекорд для 11 сентября за более чем 100 лет наблюдений, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:48
2024-09-12T07:48
2024-09-12T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Жара в Симферополе побила температурный рекорд для 11 сентября за более чем 100 лет наблюдений, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. "Накануне в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температуры за всю историю наблюдений. На метеостанциях зафиксирована температура 35,1 градуса. Это на 3,4 градуса больше максимального значения, которое было ранее установлено в 2017 году — тогда рекорд составил 31,7 градуса", — говорится в релизе.В гидрометцентре добавили, что из всех районов Крыма жарче всего было именно в Симферополе.Жару определил пришедший со Средиземноморья теплый фронт. Уже сегодня на полуострове начались дожди, которые сбили температурный фон на несколько градусов. Лето в Крыму выдалось очень жарким, со значительным недобором осадков. В июле и августе на полуострове отмечалось несколько температурных рекордов.
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симферополь, общество
В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений
Воздух в Крыму прогрелся до 35,1 градуса, установив рекорд за историю наблюдений
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Жара в Симферополе побила температурный рекорд для 11 сентября за более чем 100 лет наблюдений, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
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"Накануне в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температуры за всю историю наблюдений. На метеостанциях зафиксирована температура 35,1 градуса. Это на 3,4 градуса больше максимального значения, которое было ранее установлено в 2017 году — тогда рекорд составил 31,7 градуса", — говорится в релизе.
В гидрометцентре добавили, что из всех районов Крыма жарче всего было именно в Симферополе.
Жару определил пришедший со Средиземноморья теплый фронт. Уже сегодня на полуострове начались дожди, которые сбили температурный фон на несколько градусов.
Лето в Крыму выдалось очень жарким, со значительным недобором осадков. В июле и августе на полуострове отмечалось несколько температурных рекордов.