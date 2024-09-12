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В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений - РИА Новости, 12.09.2024
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07:48 12.09.2024 (обновлено: 11:40 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/krym-1972210141.html
В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений
В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений - РИА Новости, 12.09.2024
В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений
Жара в Симферополе побила температурный рекорд для 11 сентября за более чем 100 лет наблюдений, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:48
2024-09-12T11:40
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Жара в Симферополе побила температурный рекорд для 11 сентября за более чем 100 лет наблюдений, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. &quot;Накануне в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температуры за всю историю наблюдений. На метеостанциях зафиксирована температура 35,1 градуса. Это на 3,4 градуса больше максимального значения, которое было ранее установлено в 2017 году — тогда рекорд составил 31,7 градуса&quot;, — говорится в релизе.В гидрометцентре добавили, что из всех районов Крыма жарче всего было именно в Симферополе.Жару определил пришедший со Средиземноморья теплый фронт. Уже сегодня на полуострове начались дожди, которые сбили температурный фон на несколько градусов. Лето в Крыму выдалось очень жарким, со значительным недобором осадков. В июле и августе на полуострове отмечалось несколько температурных рекордов.
https://ria.ru/20240822/chislo-1967738723.html
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симферополь, общество
Симферополь, Общество
В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений

Воздух в Крыму прогрелся до 35,1 градуса, установив рекорд за историю наблюдений

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Жара в Симферополе побила температурный рекорд для 11 сентября за более чем 100 лет наблюдений, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
«

"Накануне в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температуры за всю историю наблюдений. На метеостанциях зафиксирована температура 35,1 градуса. Это на 3,4 градуса больше максимального значения, которое было ранее установлено в 2017 году — тогда рекорд составил 31,7 градуса", — говорится в релизе.

В гидрометцентре добавили, что из всех районов Крыма жарче всего было именно в Симферополе.
Жару определил пришедший со Средиземноморья теплый фронт. Уже сегодня на полуострове начались дожди, которые сбили температурный фон на несколько градусов.
Лето в Крыму выдалось очень жарким, со значительным недобором осадков. В июле и августе на полуострове отмечалось несколько температурных рекордов.
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