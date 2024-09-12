https://ria.ru/20240912/krym-1972203260.html

В парламент Крыма внесли три кандидатуры на пост главы республики

В парламент Крыма внесли три кандидатуры на пост главы республики - РИА Новости, 12.09.2024

В парламент Крыма внесли три кандидатуры на пост главы республики

В парламент Крыма нового созыва поступило представление от президента России Владимира Путина с тремя кандидатурами на пост главы республики, в их числе... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:02

2024-09-12T05:02

2024-09-12T05:02

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сергей аксенов (политик)

владимир путин

единая россия

лдпр

владимир константинов

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. В парламент Крыма нового созыва поступило представление от президента России Владимира Путина с тремя кандидатурами на пост главы республики, в их числе действующий руководитель региона Сергей Аксенов, сообщил РИА Новости секретарь реготделения "Единой России", депутат крымского парламента Владимир Константинов. "По главе республики нам пришло представление президента Владимира Владимировича Путина. Речь идет о трех кандидатурах. В их числе действующий глава Сергей Аксенов, а также представители от КПРФ и партии "Новые люди", - сказал Константинов. По его словам, фракция "Единая Россия", получившая большинство в парламенте республики нового созыва, поддержит кандидатуру Аксенова. "Безусловно, мы будем поддерживать Сергея Аксенова, в этом нет тайны. Это наш крымский лидер, один из уважаемых политиков в стране", - подчеркнул Константинов. Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. ЕР сформирует в новом созыве большинство. Согласно конституции Крыма, в течение 45 дней новый парламент изберет главу региона из трех предложенных президентом России кандидатур. Глава Крыма избирается на пять лет. С 2014 года регионом руководит Аксенов.

https://ria.ru/20240911/krym-1972003442.html

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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, единая россия, лдпр, владимир константинов, политика