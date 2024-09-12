Путин и глава МИД Китая обсудили украинский кризис
Путин и глава МИД КНР Ван И на встрече в Петербурге обсудили украинский кризис
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге
ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И на встрече в Санкт-Петербурге в четверг обсудили украинский кризис, сообщает по итогам переговоров МИД КНР.
"Стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Отмечается, что российский президент "высоко оценил "консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией и вновь заявил, что Россия всегда была открыта для мирных переговоров".
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"Ван И заявил, что привержен продвижению политического урегулирования украинского кризиса и готов работать со вместе сторонами, чтобы объединить объективные, рациональные и сбалансированные голоса в международном сообществе", - указано в заявлении.
Встреча Ван И и Путина состоялась в четверг в Константиновском дворце в Стрельне (поселок в составе Санкт-Петербурга).