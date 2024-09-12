https://ria.ru/20240912/krizis-1972342556.html

Путин и глава МИД Китая обсудили украинский кризис

Путин и глава МИД Китая обсудили украинский кризис - РИА Новости, 12.09.2024

Путин и глава МИД Китая обсудили украинский кризис

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И на встрече в Санкт-Петербурге в четверг обсудили украинский кризис, сообщает по итогам переговоров МИД КНР. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:18

2024-09-12T17:18

2024-09-12T17:34

специальная военная операция на украине

россия

санкт-петербург

китай

в мире

ван и (политик)

владимир путин

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ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И на встрече в Санкт-Петербурге в четверг обсудили украинский кризис, сообщает по итогам переговоров МИД КНР."Стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.Отмечается, что российский президент "высоко оценил "консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией и вновь заявил, что Россия всегда была открыта для мирных переговоров"."Ван И заявил, что привержен продвижению политического урегулирования украинского кризиса и готов работать со вместе сторонами, чтобы объединить объективные, рациональные и сбалансированные голоса в международном сообществе", - указано в заявлении.Встреча Ван И и Путина состоялась в четверг в Константиновском дворце в Стрельне (поселок в составе Санкт-Петербурга).

https://ria.ru/20240611/otvet-1952083899.html

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