Рейтинг@Mail.ru
Путин и глава МИД Китая обсудили украинский кризис - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 12.09.2024 (обновлено: 17:34 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/krizis-1972342556.html
Путин и глава МИД Китая обсудили украинский кризис
Путин и глава МИД Китая обсудили украинский кризис - РИА Новости, 12.09.2024
Путин и глава МИД Китая обсудили украинский кризис
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И на встрече в Санкт-Петербурге в четверг обсудили украинский кризис, сообщает по итогам переговоров МИД КНР. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:18
2024-09-12T17:34
специальная военная операция на украине
россия
санкт-петербург
китай
в мире
ван и (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972279024_0:34:2048:1186_1920x0_80_0_0_8b79706e374a4a1e0dbc91ed02ac5320.jpg
ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И на встрече в Санкт-Петербурге в четверг обсудили украинский кризис, сообщает по итогам переговоров МИД КНР."Стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.Отмечается, что российский президент "высоко оценил "консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией и вновь заявил, что Россия всегда была открыта для мирных переговоров"."Ван И заявил, что привержен продвижению политического урегулирования украинского кризиса и готов работать со вместе сторонами, чтобы объединить объективные, рациональные и сбалансированные голоса в международном сообществе", - указано в заявлении.Встреча Ван И и Путина состоялась в четверг в Константиновском дворце в Стрельне (поселок в составе Санкт-Петербурга).
https://ria.ru/20240611/otvet-1952083899.html
россия
санкт-петербург
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972279024_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_163c4d7d7b17f94d0ff47d83215c7466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, китай, в мире, ван и (политик), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Санкт-Петербург, Китай, В мире, Ван И (политик), Владимир Путин
Путин и глава МИД Китая обсудили украинский кризис

Путин и глава МИД КНР Ван И на встрече в Петербурге обсудили украинский кризис

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И на встрече в Санкт-Петербурге в четверг обсудили украинский кризис, сообщает по итогам переговоров МИД КНР.
"Стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Отмечается, что российский президент "высоко оценил "консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией и вновь заявил, что Россия всегда была открыта для мирных переговоров".
«
"Ван И заявил, что привержен продвижению политического урегулирования украинского кризиса и готов работать со вместе сторонами, чтобы объединить объективные, рациональные и сбалансированные голоса в международном сообществе", - указано в заявлении.
Встреча Ван И и Путина состоялась в четверг в Константиновском дворце в Стрельне (поселок в составе Санкт-Петербурга).
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"Россия ответит". В Китае высказались о конфликте на Украине
11 июня, 02:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСанкт-ПетербургКитайВ миреВан И (политик)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала