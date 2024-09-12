В Кремле отреагировали на разрешение Киеву наносить удары вглубь России
Песков: разрешение на удары Киева вглубь РФ приведут к соответствующей реакции
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москва-реку. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Москва ответит на разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России", — сказал он.
Сообщения о том, что на Западе якобы еще думают о разрешении бить по территории России, Песков назвал камуфляжной дискуссией — по его мнению, решение давно принято.
"Очевидно, что Украина продолжит эти свои террористические атаки. И с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делают до сих пор", — добавил пресс-секретарь.
Таким образом Запад пытается продолжать конфликт "до последнего украинца", отметил Песков.
"Это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины", — заключил он.
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Накануне президент США Джо Байден заявил, что вопрос о том, чтобы дать Киеву разрешение применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пока прорабатывается. Причем британская газета Financial Times писала, что в американской администрации наблюдается раскол по этой теме.
По информации агентства Reuters, США планируют передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности класса "воздух — земля" JASSM — они могут появиться на Украине через несколько месяцев.
Как отмечал Песков, ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.