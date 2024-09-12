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В Кремле отреагировали на разрешение Киеву наносить удары вглубь России - РИА Новости, 12.09.2024
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13:02 12.09.2024 (обновлено: 14:33 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/kreml-1972271945.html
В Кремле отреагировали на разрешение Киеву наносить удары вглубь России
В Кремле отреагировали на разрешение Киеву наносить удары вглубь России - РИА Новости, 12.09.2024
В Кремле отреагировали на разрешение Киеву наносить удары вглубь России
Москва ответит на разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Известиям". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:02
2024-09-12T14:33
россия
сша
украина
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Москва ответит на разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России", — сказал он. Сообщения о том, что на Западе якобы еще думают о разрешении бить по территории России, Песков назвал камуфляжной дискуссией — по его мнению, решение давно принято."Очевидно, что Украина продолжит эти свои террористические атаки. И с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делают до сих пор", — добавил пресс-секретарь.Таким образом Запад пытается продолжать конфликт "до последнего украинца", отметил Песков."Это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины", — заключил он.Накануне президент США Джо Байден заявил, что вопрос о том, чтобы дать Киеву разрешение применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пока прорабатывается. Причем британская газета Financial Times писала, что в американской администрации наблюдается раскол по этой теме.По информации агентства Reuters, США планируют передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности класса "воздух — земля" JASSM — они могут появиться на Украине через несколько месяцев.Как отмечал Песков, ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240912/rakety-1972241918.html
https://ria.ru/20240911/britaniya-1972183507.html
https://ria.ru/20240912/zelenskij-1972217239.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, джо байден, энтони блинкен
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Джо Байден, Энтони Блинкен
В Кремле отреагировали на разрешение Киеву наносить удары вглубь России

Песков: разрешение на удары Киева вглубь РФ приведут к соответствующей реакции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москва-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Москва ответит на разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России", — сказал он.
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Лавров прокомментировал решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами
Вчера, 11:21
Сообщения о том, что на Западе якобы еще думают о разрешении бить по территории России, Песков назвал камуфляжной дискуссией — по его мнению, решение давно принято.
"Очевидно, что Украина продолжит эти свои террористические атаки. И с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делают до сих пор", — добавил пресс-секретарь.
Таким образом Запад пытается продолжать конфликт "до последнего украинца", отметил Песков.
"Это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины", — заключил он.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ
11 сентября, 22:15
Накануне президент США Джо Байден заявил, что вопрос о том, чтобы дать Киеву разрешение применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пока прорабатывается. Причем британская газета Financial Times писала, что в американской администрации наблюдается раскол по этой теме.
По информации агентства Reuters, США планируют передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности класса "воздух — земля" JASSM — они могут появиться на Украине через несколько месяцев.
Как отмечал Песков, ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
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Вчера, 09:10
 
РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковДжо БайденЭнтони Блинкен
 
 
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