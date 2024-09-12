https://ria.ru/20240912/kreml-1972271945.html

В Кремле отреагировали на разрешение Киеву наносить удары вглубь России

В Кремле отреагировали на разрешение Киеву наносить удары вглубь России - РИА Новости, 12.09.2024

В Кремле отреагировали на разрешение Киеву наносить удары вглубь России

Москва ответит на разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Известиям". РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:02

2024-09-12T13:02

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Москва ответит на разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России", — сказал он. Сообщения о том, что на Западе якобы еще думают о разрешении бить по территории России, Песков назвал камуфляжной дискуссией — по его мнению, решение давно принято."Очевидно, что Украина продолжит эти свои террористические атаки. И с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делают до сих пор", — добавил пресс-секретарь.Таким образом Запад пытается продолжать конфликт "до последнего украинца", отметил Песков."Это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины", — заключил он.Накануне президент США Джо Байден заявил, что вопрос о том, чтобы дать Киеву разрешение применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пока прорабатывается. Причем британская газета Financial Times писала, что в американской администрации наблюдается раскол по этой теме.По информации агентства Reuters, США планируют передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности класса "воздух — земля" JASSM — они могут появиться на Украине через несколько месяцев.Как отмечал Песков, ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240912/rakety-1972241918.html

https://ria.ru/20240911/britaniya-1972183507.html

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россия, сша, украина, дмитрий песков, джо байден, энтони блинкен