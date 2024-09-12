https://ria.ru/20240912/kreml-1972271799.html
В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении ВСУ на удары по России
В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении ВСУ на удары по России - РИА Новости, 12.09.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении ВСУ на удары по России
Разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ дальнобойным оружием повышает вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:01
2024-09-12T13:01
2024-09-12T13:01
в мире
россия
дмитрий песков
запад
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ дальнобойным оружием повышает вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины", - сказал Песков "Известиям", комментируя сообщения о том, что ряд западных стран дал разрешение Киеву наносить удары поставленным оружием вглубь территории РФ.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972056913.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_294b46b53b638970ea509f52a76432ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, запад, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Запад, Вооруженные силы Украины
В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении ВСУ на удары по России
Песков: разрешение Киеву наносить удары по России повышает вовлеченность Запада