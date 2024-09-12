https://ria.ru/20240912/kreml-1972271799.html

В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении ВСУ на удары по России

В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении ВСУ на удары по России - РИА Новости, 12.09.2024

В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении ВСУ на удары по России

Разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ дальнобойным оружием повышает вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:01

2024-09-12T13:01

2024-09-12T13:01

в мире

россия

дмитрий песков

запад

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ дальнобойным оружием повышает вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины", - сказал Песков "Известиям", комментируя сообщения о том, что ряд западных стран дал разрешение Киеву наносить удары поставленным оружием вглубь территории РФ.

https://ria.ru/20240911/peskov-1972056913.html

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в мире, россия, дмитрий песков, запад, вооруженные силы украины