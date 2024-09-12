https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

В Красноярском крае открылся центр по модели "Сириуса"

В Красноярском крае открылся центр по модели "Сириуса" - РИА Новости, 12.09.2024

В Красноярском крае открылся центр по модели "Сириуса"

Центр выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи по модели "Сириуса" открылся в городе Железногорске Красноярского края, сообщает... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T08:40

2024-09-12T08:40

2024-09-12T08:40

общество

железногорск

красноярский край

алексей медведев (не спорт)

дмитрий хворостовский

михаил котюков

сибирский федеральный университет

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КЕМЕРОВО, 12 сен – РИА Новости. Центр выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи по модели "Сириуса" открылся в городе Железногорске Красноярского края, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство образования. "В рамках нацпроекта "Образование" на базе Школы космонавтики в Железногорске открылся региональный центр выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи "Спутник". Центр направлен на развитие способностей детей в сфере науки, спорта и творчества. На базе различных площадок – вузов, круглогодичных загородных оздоровительных лагерей, учреждений культуры и спорта – лучшие педагоги будут реализовывать образовательные программы, соответствующие запросам региональной экономики и социальной сферы", – говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что в центре школьники в возрасте от 10 до 17 лет смогут пройти обучение по программам дополнительного образования и получить дальнейшую профессиональную поддержку от специалистов. Заместитель председателя правительства края Алексей Медведев отметил, что региональный центр создан по модели "Сириуса", здесь школьники могут углубиться в сферу своих интересов, получить новые навыки, а в будущем развивать экономику региона и приносить пользу родному краю. "Эта работа будет организована на системной основе совместно с нашими передовыми университетами и предприятиями края. Основной упор в деятельности центра – это практика. Опыты, мастер-классы от лучших педагогов, спортсменов и культурных деятелей. Главное – в центре есть все направления, чтобы каждый школьник мог реализовать свои способности", – отметил Медведев. Программы дополнительного образования смогут пройти более 1,7 тысячи ребят, демонстрирующих выдающиеся успехи в математике, физике, химии и биологии; спорте – регби, баскетболе, футболе и шахматах; искусстве – в области изобразительного и театрального искусства, танцев и музыки. Еще 4,3 тысячи обучающихся пройдут дистанционные курсы. Также определены площадки для всех образовательных программ. Для творчества – на базе Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, детских музыкальных школ и школы искусств. По направлению "Наука" интенсивные программы пройдут на базе Школы космонавтики и физико-математической школы СФУ, Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва, Сибирского федерального университета и Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева. По направлению "Спорт" – на базе футбольного манежа "Футбол-Арена "Енисей"", спорткомплекса "Авангард" и детского оздоровительного лагеря "Орбита". Для оснащения центра из федерального и краевого бюджетов было выделено более 167 миллионов рублей. В числе приобретённого оборудования – студии джалинга для программ с дистанционными технологиями и создания видеоуроков, оборудование для лабораторий дистанционного зондирования земли, гидропоники и сити-ферм, наборы по робототехнике, лаборатории по физике, биологии, цифровые микроскопы, ноутбуки. Есть и уникальное оборудование – лаборатории по изучению нанотехнологий и агропоники. Первые профильные осенние смены краевого центра "Спутник" стартуют уже на следующей неделе. В мае в ежегодном послании губернатор Михаил Котюков говорил о развитии системы поддержки талантливых детей в крае. Новый центр по работе с одаренными детьми призван не только поддержать одаренных школьников, но и дать им возможность в дальнейшем трудоустроиться на ведущие предприятия края. Более подробно об условиях включения школьников в образовательные программы "Спутника" можно узнать по телефону 8 (391) 219-55-61.

https://ria.ru/20240815/proizvodstvo-1966320168.html

https://ria.ru/20240523/krasnoyarsk-1947794922.html

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, железногорск , красноярский край, алексей медведев (не спорт), дмитрий хворостовский, михаил котюков, сибирский федеральный университет