https://ria.ru/20240912/kot-1972290744.html

Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке

Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке - РИА Новости, 12.09.2024

Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке

Кот по кличке Крошик, весивший 17 килограммов, пытался сбежать, но застрял в обувнице, сообщили РИА Новости в приюте "Матроскин". РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:05

2024-09-12T14:05

2024-09-12T14:46

пермь

общество

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ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Кот по кличке Крошик, весивший 17 килограммов, пытался сбежать, но застрял в обувнице, сообщили РИА Новости в приюте "Матроскин". Несколько недель назад волонтеры нашли животное в подвале больницы в Перми. По данным благотворительной организации, бывшие хозяева раскормили Крошика до такой степени, что он перестал ходить. Его обследовали в ветклинике, но из-за лишнего веса не смогли сделать УЗИ, поэтому назначили программу похудения. Она предполагает потерю от 70 до 150 граммов еженедельно. Кот тренируется на водяной беговой дорожке и других специальных тренажерах. "Крошик устроил сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма подобрел", —рассказали волонтеры.Помимо прочего, Крошику побрили живот. Это пришлось сделать по гигиеническим соображениям: после регулярных водных процедур шерсть плохо просыхала, поскольку кот все время лежит, пояснили в приюте.

https://ria.ru/20231221/krugets-1917187482.html

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