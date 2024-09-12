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Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке - РИА Новости, 12.09.2024
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14:05 12.09.2024 (обновлено: 14:46 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/kot-1972290744.html
Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке
Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке - РИА Новости, 12.09.2024
Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке
Кот по кличке Крошик, весивший 17 килограммов, пытался сбежать, но застрял в обувнице, сообщили РИА Новости в приюте "Матроскин". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:05
2024-09-12T14:46
пермь
общество
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ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Кот по кличке Крошик, весивший 17 килограммов, пытался сбежать, но застрял в обувнице, сообщили РИА Новости в приюте "Матроскин". Несколько недель назад волонтеры нашли животное в подвале больницы в Перми. По данным благотворительной организации, бывшие хозяева раскормили Крошика до такой степени, что он перестал ходить. Его обследовали в ветклинике, но из-за лишнего веса не смогли сделать УЗИ, поэтому назначили программу похудения. Она предполагает потерю от 70 до 150 граммов еженедельно. Кот тренируется на водяной беговой дорожке и других специальных тренажерах. "Крошик устроил сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма подобрел", —рассказали волонтеры.Помимо прочего, Крошику побрили живот. Это пришлось сделать по гигиеническим соображениям: после регулярных водных процедур шерсть плохо просыхала, поскольку кот все время лежит, пояснили в приюте.
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пермь, общество
Пермь, Общество
Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке

Кот Крошик, весивший 17 кг, попытался сбежать из приюта и застрял в обувнице

© Фото : Приют МатроскинКот Крошик
Кот Крошик - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Приют Матроскин
Кот Крошик
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Кот по кличке Крошик, весивший 17 килограммов, пытался сбежать, но застрял в обувнице, сообщили РИА Новости в приюте "Матроскин".
Несколько недель назад волонтеры нашли животное в подвале больницы в Перми. По данным благотворительной организации, бывшие хозяева раскормили Крошика до такой степени, что он перестал ходить. Его обследовали в ветклинике, но из-за лишнего веса не смогли сделать УЗИ, поэтому назначили программу похудения. Она предполагает потерю от 70 до 150 граммов еженедельно. Кот тренируется на водяной беговой дорожке и других специальных тренажерах.
"Крошик устроил сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма подобрел", —рассказали волонтеры.
Помимо прочего, Крошику побрили живот. Это пришлось сделать по гигиеническим соображениям: после регулярных водных процедур шерсть плохо просыхала, поскольку кот все время лежит, пояснили в приюте.
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