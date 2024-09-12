https://ria.ru/20240912/kot-1972290744.html
Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке
Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке - РИА Новости, 12.09.2024
Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке
Кот по кличке Крошик, весивший 17 килограммов, пытался сбежать, но застрял в обувнице, сообщили РИА Новости в приюте "Матроскин". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:05
2024-09-12T14:05
2024-09-12T14:46
пермь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972290109_0:318:960:858_1920x0_80_0_0_b2191003f9bc9e5f6f5b9f7f4e8f377d.jpg
ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Кот по кличке Крошик, весивший 17 килограммов, пытался сбежать, но застрял в обувнице, сообщили РИА Новости в приюте "Матроскин". Несколько недель назад волонтеры нашли животное в подвале больницы в Перми. По данным благотворительной организации, бывшие хозяева раскормили Крошика до такой степени, что он перестал ходить. Его обследовали в ветклинике, но из-за лишнего веса не смогли сделать УЗИ, поэтому назначили программу похудения. Она предполагает потерю от 70 до 150 граммов еженедельно. Кот тренируется на водяной беговой дорожке и других специальных тренажерах. "Крошик устроил сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма подобрел", —рассказали волонтеры.Помимо прочего, Крошику побрили живот. Это пришлось сделать по гигиеническим соображениям: после регулярных водных процедур шерсть плохо просыхала, поскольку кот все время лежит, пояснили в приюте.
https://ria.ru/20231221/krugets-1917187482.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972290109_0:228:960:948_1920x0_80_0_0_5252c2b6a37e16ccdffe0070360963db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, общество
Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке
Кот Крошик, весивший 17 кг, попытался сбежать из приюта и застрял в обувнице
ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Кот по кличке Крошик, весивший 17 килограммов, пытался сбежать, но застрял в обувнице, сообщили РИА Новости в приюте "Матроскин".
Несколько недель назад волонтеры нашли животное в подвале больницы в Перми
. По данным благотворительной организации, бывшие хозяева раскормили Крошика до такой степени, что он перестал ходить. Его обследовали в ветклинике, но из-за лишнего веса не смогли сделать УЗИ, поэтому назначили программу похудения. Она предполагает потерю от 70 до 150 граммов еженедельно. Кот тренируется на водяной беговой дорожке и других специальных тренажерах.
"Крошик устроил сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма подобрел", —рассказали волонтеры.
Помимо прочего, Крошику побрили живот. Это пришлось сделать по гигиеническим соображениям: после регулярных водных процедур шерсть плохо просыхала, поскольку кот все время лежит, пояснили в приюте.