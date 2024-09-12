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Беглов и Голикова обсудили концепцию развития сферы культуры в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2024
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21:50 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/kontseptsiya-1972390522.html
Беглов и Голикова обсудили концепцию развития сферы культуры в Петербурге
Беглов и Голикова обсудили концепцию развития сферы культуры в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2024
Беглов и Голикова обсудили концепцию развития сферы культуры в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова обсудили работу X Санкт-Петербургского международного... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:50
2024-09-12T21:50
санкт-петербург
россия
ленинград
александр беглов
татьяна голикова
государственный эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова обсудили работу X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и концепцию развития сферы культуры Северной столицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Беглов поблагодарил Татьяну Голикову за огромную работу по подготовке этого форума, оргкомитет которого она возглавляет. Их рабочая встреча состоялась в четверг в главном штабе Государственного Эрмитажа, где проходит форум. Как отметил Беглов, по инициативе Голиковой в число мероприятий форума впервые вошла региональная деловая программа - Петербург получил возможность представить свой культурный потенциал на международном уровне, подготовив ряд тематических секций на лучших городских площадках. Также в ходе беседы губернатор и вице-премьер также обсудили вопросы развития культуры в Северной столице. "В 2023 году была одобрена Концепция развития сферы культуры города до 2035 года. У нас впервые был принят единый стратегический документ развития культуры на длительный срок. Цель - обеспечение сохранности культурного наследия, формирование современной, доступной и инклюзивной культурной среды во всех районах города", - сказал Беглов. Он сообщил, что в рамках концепции в этом году создан новый государственный театр – "ДРАМ.ПЛОЩАДКА". Беглов также рассказал о модернизации библиотек, которые становятся современными общественными пространствами. В прошлом году модернизировано пять общедоступных библиотек. Как сообщает пресс-служба, в 2023 году в Петербурге состоялись премьерные показы 92 спектаклей, и это самый высокий показатель за последние три года. Театры посетили 2,7 миллиона человек - на 200 тысяч больше, чем в 2022 году. Прошли крупные театральные фестивали, имеющие мировую известность: "Балтийский дом", OPEN LOOK, DANCE OPEN, "Опера – всем" и другие. За 2019-2023 годов оснащены оборудованием, музыкальными инструментами и литературой все 70 детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и училищ. Особое внимание уделяется Музею обороны и блокады Ленинграда. В этом году министерство обороны передало музею 12 тысяч квадратных метров площадей под расширение экспозиции. Разработана концепция развития музея как научного и просветительского центра. В Петербурге приступили к масштабной реконструкции основного здания Музыкального театра имени Ф.И.Шаляпина, который также получит новую площадку в здании бывшей Англиканской церкви после завершения там реставрации. В 2025 году в полном объеме завершится реставрация здания для Театра балета имени Леонида Якобсона. Также продолжаются работы в музее-заповедника "Гатчина".
https://ria.ru/20240906/peterburg--1971168209.html
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санкт-петербург, россия, ленинград, александр беглов, татьяна голикова, государственный эрмитаж
Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Александр Беглов, Татьяна Голикова, Государственный Эрмитаж
Беглов и Голикова обсудили концепцию развития сферы культуры в Петербурге

Беглов и Голикова обсудили концепцию развития сферы культуры в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова обсудили работу X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и концепцию развития сферы культуры Северной столицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Беглов поблагодарил Татьяну Голикову за огромную работу по подготовке этого форума, оргкомитет которого она возглавляет. Их рабочая встреча состоялась в четверг в главном штабе Государственного Эрмитажа, где проходит форум.
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Как отметил Беглов, по инициативе Голиковой в число мероприятий форума впервые вошла региональная деловая программа - Петербург получил возможность представить свой культурный потенциал на международном уровне, подготовив ряд тематических секций на лучших городских площадках.
Также в ходе беседы губернатор и вице-премьер также обсудили вопросы развития культуры в Северной столице.
"В 2023 году была одобрена Концепция развития сферы культуры города до 2035 года. У нас впервые был принят единый стратегический документ развития культуры на длительный срок. Цель - обеспечение сохранности культурного наследия, формирование современной, доступной и инклюзивной культурной среды во всех районах города", - сказал Беглов.
Он сообщил, что в рамках концепции в этом году создан новый государственный театр – "ДРАМ.ПЛОЩАДКА". Беглов также рассказал о модернизации библиотек, которые становятся современными общественными пространствами. В прошлом году модернизировано пять общедоступных библиотек.
Как сообщает пресс-служба, в 2023 году в Петербурге состоялись премьерные показы 92 спектаклей, и это самый высокий показатель за последние три года. Театры посетили 2,7 миллиона человек - на 200 тысяч больше, чем в 2022 году. Прошли крупные театральные фестивали, имеющие мировую известность: "Балтийский дом", OPEN LOOK, DANCE OPEN, "Опера – всем" и другие.
За 2019-2023 годов оснащены оборудованием, музыкальными инструментами и литературой все 70 детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и училищ. Особое внимание уделяется Музею обороны и блокады Ленинграда. В этом году министерство обороны передало музею 12 тысяч квадратных метров площадей под расширение экспозиции. Разработана концепция развития музея как научного и просветительского центра. В Петербурге приступили к масштабной реконструкции основного здания Музыкального театра имени Ф.И.Шаляпина, который также получит новую площадку в здании бывшей Англиканской церкви после завершения там реставрации. В 2025 году в полном объеме завершится реставрация здания для Театра балета имени Леонида Якобсона. Также продолжаются работы в музее-заповедника "Гатчина".
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