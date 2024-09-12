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В Конотопе заявили о критической ситуации со светом после взрывов
В Конотопе заявили о критической ситуации со светом после взрывов - РИА Новости, 12.09.2024
В Конотопе заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Критическая ситуация с электроснабжением сложилась в Конотопе Сумской области на севере Украины после взрывов, заявил мэр города Артем Семенихин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:25
2024-09-12T07:25
2024-09-12T07:25
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Критическая ситуация с электроснабжением сложилась в Конотопе Сумской области на севере Украины после взрывов, заявил мэр города Артем Семенихин. "Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения", - написал Семенихин в своем Telegram-канале. Чиновник также добавил, что энергетики приступили к ликвидации повреждений, однако прогнозов, когда появится электроснабжение в домах, делать не стал. При этом он уточнил, что в связи с отсутствием света, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением и движением электротранспорта. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240911/vzryvy-1972182647.html
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конотоп, сумская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Конотоп, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Конотопе заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Мэр Конотопа Семенихин заявил о критической ситуации со светом после взрывов