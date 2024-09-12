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В Конотопе заявили о критической ситуации со светом после взрывов - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/konotop-1972208965.html
В Конотопе заявили о критической ситуации со светом после взрывов
В Конотопе заявили о критической ситуации со светом после взрывов - РИА Новости, 12.09.2024
В Конотопе заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Критическая ситуация с электроснабжением сложилась в Конотопе Сумской области на севере Украины после взрывов, заявил мэр города Артем Семенихин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:25
2024-09-12T07:25
специальная военная операция на украине
конотоп
сумская область
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Критическая ситуация с электроснабжением сложилась в Конотопе Сумской области на севере Украины после взрывов, заявил мэр города Артем Семенихин. "Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения", - написал Семенихин в своем Telegram-канале. Чиновник также добавил, что энергетики приступили к ликвидации повреждений, однако прогнозов, когда появится электроснабжение в домах, делать не стал. При этом он уточнил, что в связи с отсутствием света, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением и движением электротранспорта. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240911/vzryvy-1972182647.html
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конотоп, сумская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Конотоп, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Конотопе заявили о критической ситуации со светом после взрывов

Мэр Конотопа Семенихин заявил о критической ситуации со светом после взрывов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Критическая ситуация с электроснабжением сложилась в Конотопе Сумской области на севере Украины после взрывов, заявил мэр города Артем Семенихин.
"Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения", - написал Семенихин в своем Telegram-канале.
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Чиновник также добавил, что энергетики приступили к ликвидации повреждений, однако прогнозов, когда появится электроснабжение в домах, делать не стал. При этом он уточнил, что в связи с отсутствием света, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением и движением электротранспорта.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеКонотопСумская областьУкраинаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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