https://ria.ru/20240912/konflikt-1972374924.html
НАТО решает, вступать ли в конфликт на Украине напрямую, заявил Путин
НАТО решает, вступать ли в конфликт на Украине напрямую, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
НАТО решает, вступать ли в конфликт на Украине напрямую, заявил Путин
Страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине, заявил президент... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:35
2024-09-12T19:35
2024-09-12T20:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине, заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистами."Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие НАТО. <...> Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. <...> Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в конфликте или нет", — сказал он.Сейчас, по словам главы государства, происходит подмена понятий: никто не обсуждает снятие запрета для киевского режима наносить удары по российской территории."Он и так наносит — с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. <...> Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства — это совершенно другая история", — указал Путин.Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией.Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал он.Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил, что вопрос о том, чтобы разрешить киевскому режиму применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории, пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации наблюдается раскол по этой теме.Агентство Reuters, в свою очередь, сообщило, что США планируют передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности класса "воздух — земля" JASSM — они могут появиться на Украине через несколько месяцев.Как отметил представить Кремля Дмитрий Песков, решение об ударах по России дальнобойными ракетами, скорее всего, уже принято, а в СМИ ведется информационная кампания по его формализации.
https://ria.ru/20240911/britaniya-1972183507.html
https://ria.ru/20240912/zelenskij-1972217239.html
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Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии
Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии
2024-09-12T19:35
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Владимир Путин, НАТО, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Украина, Дмитрий Песков
НАТО решает, вступать ли в конфликт на Украине напрямую, заявил Путин
Путин: НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте на Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине, заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистами.
"Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие НАТО. <...> Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. <...> Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в конфликте или нет", — сказал он.
Сейчас, по словам главы государства, происходит подмена понятий: никто не обсуждает снятие запрета для киевского режима наносить удары по российской территории.
"Он и так наносит — с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. <...> Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства — это совершенно другая история", — указал Путин.
Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией.
Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал он.
Накануне глава Белого дома Джо Байден
заявил, что вопрос о том, чтобы разрешить киевскому режиму применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории, пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации наблюдается раскол по этой теме.
Агентство Reuters, в свою очередь, сообщило, что США планируют передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности класса "воздух — земля" JASSM — они могут появиться на Украине через несколько месяцев.
Как отметил представить Кремля Дмитрий Песков, решение об ударах по России дальнобойными ракетами, скорее всего, уже принято, а в СМИ ведется информационная кампания по его формализации.