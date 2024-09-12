https://ria.ru/20240912/kompensatsiya-1972225513.html

Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей

Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 12.09.2024

Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей

Жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости, выплатят по 150 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:55

2024-09-12T09:55

2024-09-12T09:55

специальная военная операция на украине

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925019825_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4eb4b70dec77c6895213a96da1124b78.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости, выплатят по 150 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства РФ. Отмечено, что кабмин выделил из своего резервного фонда дополнительное финансирование на оказание помощи пострадавшим в этом регионе. "Более 3 миллиардов рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости. Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека", - сообщили в правительстве. Там отметили, что ранее на эти цели уже было направлено более 850 миллионов рублей. Как указано в распоряжении кабмина о выделении средств, правительство Курской области должно будет представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении такой финансовой помощи. Также МЧС России поручено проконтролировать использование этих средств и до 1 марта следующего года представить соответствующий доклад в правительство РФ. -0-

https://ria.ru/20240808/vyplaty-1965064706.html

https://ria.ru/20240821/pravitelstvo-1967479331.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество