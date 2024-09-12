https://ria.ru/20240912/kompensatsiya-1972225513.html
Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей
Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 12.09.2024
Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей
Жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости, выплатят по 150 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:55
2024-09-12T09:55
2024-09-12T09:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925019825_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4eb4b70dec77c6895213a96da1124b78.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости, выплатят по 150 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства РФ. Отмечено, что кабмин выделил из своего резервного фонда дополнительное финансирование на оказание помощи пострадавшим в этом регионе. "Более 3 миллиардов рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости. Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека", - сообщили в правительстве. Там отметили, что ранее на эти цели уже было направлено более 850 миллионов рублей. Как указано в распоряжении кабмина о выделении средств, правительство Курской области должно будет представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении такой финансовой помощи. Также МЧС России поручено проконтролировать использование этих средств и до 1 марта следующего года представить соответствующий доклад в правительство РФ. -0-
https://ria.ru/20240808/vyplaty-1965064706.html
https://ria.ru/20240821/pravitelstvo-1967479331.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925019825_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_953e8573422abe154888dc7bac33ff01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество