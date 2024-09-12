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Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/kompensatsiya-1972225513.html
Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей
Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 12.09.2024
Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей
Жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости, выплатят по 150 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:55
2024-09-12T09:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости, выплатят по 150 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства РФ. Отмечено, что кабмин выделил из своего резервного фонда дополнительное финансирование на оказание помощи пострадавшим в этом регионе. "Более 3 миллиардов рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости. Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека", - сообщили в правительстве. Там отметили, что ранее на эти цели уже было направлено более 850 миллионов рублей. Как указано в распоряжении кабмина о выделении средств, правительство Курской области должно будет представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении такой финансовой помощи. Также МЧС России поручено проконтролировать использование этих средств и до 1 марта следующего года представить соответствующий доклад в правительство РФ. -0-
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество

Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости, выплатят по 150 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства РФ.
Отмечено, что кабмин выделил из своего резервного фонда дополнительное финансирование на оказание помощи пострадавшим в этом регионе.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Правительство выделит Курской области средства на выплаты матпомощи
8 августа, 22:56
"Более 3 миллиардов рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости. Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека", - сообщили в правительстве.
Там отметили, что ранее на эти цели уже было направлено более 850 миллионов рублей.
Как указано в распоряжении кабмина о выделении средств, правительство Курской области должно будет представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении такой финансовой помощи.
Также МЧС России поручено проконтролировать использование этих средств и до 1 марта следующего года представить соответствующий доклад в правительство РФ. -0-
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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21 августа, 10:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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